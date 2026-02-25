Gothic in overvloed en Griekse klassiekers: 7 bepalende trends tijdens London Fashion Week FW26

Het FW26-seizoen van London Fashion Week is ten einde. Deze editie kenmerkt zich door ambiguïteit, chaos en nostalgische verwijzingen. Terwijl sommige catwalks beïnvloed lijken door de popcultuur, blijven andere trouw aan de klassiekers. Hieronder een overzicht van de meest bepalende trends.

Gothic in overvloed en Wuthering Heights

De overvloedige aanwezigheid van korsetten en veters op de catwalk volgt op de release van Emerald Fennells “Wuthering Heights”. Deze moderne hervertelling van de beroemde gothic roman domineerde de afgelopen maand de (social) media. Ontwerpers lijken deze thema's onbewust in hun collecties te hebben verwerkt, met veel hedendaagse interpretaties van kostuums uit de negentiende eeuw.

Een jurk van Simone Rocha beeldt zelfs onbedoeld een specifieke scène uit de nieuwe film uit: de met linten doorvlochten vlechten van Catherine Earnshaw, gespeeld door Margot Robbie, komen terug in een overdreven korsetjurk.

Elders worden gothic details op verschillende manieren verkend. Dramatische, puntige kragen zijn een vast onderdeel van de collectie van Paul Costelloe, terwijl Argo Studio verwijst naar folklore en traditionele ambachten, maar dan met een scherper randje.

Sommige ontwerpers grijpen terug op trends uit een verder verleden. De plooikraag, een opvallende kraag die in het midden van de zestiende eeuw werd gedragen, krijgt een moderne update. Deze verschijnt als een onderscheidend detail, zoals in de FW26-collectie van Keburia, of in subtielere vormen, zoals het kanten ontwerp van Dreaming Eli.

Willekeurige laagjes

Dit seizoen dagen ontwerpers de conventionele vormen van alledaagse silhouetten uit door de regels van laagjes te doorbreken. Klassieke en bekende kledingstukken krijgen een nieuwe functie door aanpassingen en een andere vormgeving.

Bij Fashion East zijn de lagen bijna onherkenbaar en willekeurig over de modellen gedrapeerd. Toga creëert verrassende silhouetten met anders gerangschikte vesten en blouses voor een taille-accentuerende vorm. Bora Aksu kiest voor een maximale aanpak met meerdere items in één look, vaak een combinatie van diverse blouses, dramatische sluiers en zwierige rokken.

Wollig

Een opvallend materiaal dit seizoen is ruwe wol of bont. Ontwerpers gebruiken de textuur voornamelijk als accessoire, met hoeden, sjaals en handschoenen van het ruige materiaal, vaak in combinatie met strakkere, casual silhouetten. Bij jassen resulteert dit in volumineuzere vormen, zoals bij Toga, waar pluizige jassen over elkaar heen gedragen worden voor een gedesoriënteerd effect.

Ambiguë tailoring

Androgyne tailoring betreedt een nieuw tijdperk tijdens deze LFW. Sommige ontwerpers houden vast aan klassieke blazervormen, maar geven een twist aan de blouses. In lijn met eerdere trends zijn gothic elementen aanwezig, zoals hooggesloten blouses en middeleeuwse ruches. In andere collecties zijn de blouses meer uitgesproken, met overdreven kragen of verlengde mouwen die flair toevoegen aan traditionele looks.

Griekse klassiekers

De aanwezigheid van gladde, zijdeachtige jurken duidt op een voorliefde voor klassieke avondkleding, waarbij eenvoudige vormen een moderne elegantie behouden. Ontwerpers tillen de looks naar een hoger niveau met subtiele accessoires, zoals een sjaal of riem, of met verfijnde details die textuur toevoegen aan de vloerlange creaties.

Powerdressing

Damespakken stralen dit seizoen kracht uit, waarbij ontwerpers inspiratie putten uit het verleden voor prominente vormen en unieke snits. Tolu Coker springt eruit met een collectie vol krachtige pakken in memorabele kleuren, van kobaltblauw tot limoengroen. Paul Costelloe verkent diverse varianten van het pak in vrijwel zijn gehele collectie, allemaal met sterke schouders en gestructureerde lijnen.

Militaire jassen

Een veelvoorkomend silhouet is het militaire jasje, specifiek de Napoleontische variant. De look is een maximalistische, theatrale toevoeging in diverse collecties. Het voedt een gevoel van nostalgie en introduceert het historische kledingstuk bij een nieuw Gen Z-publiek.