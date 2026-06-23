Gran Canaria Swim Week werkt samen met British Fashion Council om zich verder te profileren als Europa's belangrijkste catwalk voor badmode

Madrid – Alles staat klaar voor een nieuwe editie van Gran Canaria Swim Week (GCSW). De catwalk, gespecialiseerd in badmode, keert terug vol veranderingen en nieuws ter ere van haar dertigjarig jubileum. De data zijn voor het eerst verplaatst naar juni. Deze eerste ‘zomereditie’ van 2026 vindt plaats van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 op het Canarische eiland.

De oorsprong van Gran Canaria Swim Week (GCSW) gaat terug tot 1996, met de oprichting van het merk Gran Canaria Moda Cálida door het eilandbestuur van Gran Canaria. De naam GCSW werd pas in de editie van 2020 aangenomen. Het evenement begon als een platform ter ondersteuning van lokale ontwerpers en was oorspronkelijk een integrale catwalk voor prêt-à-porter. Jaar na jaar en editie na editie liet het die identiteit los om zich te specialiseren als catwalk voor badmode. Sinds eind jaren 2000 definieert deze specialisatie het evenement. In 2026 viert GCSW het dertigjarig jubileum van haar oorsprong. Het viert de weg die is afgelegd en het werk dat is verzet om zich te kunnen presenteren als de belangrijkste catwalk voor badmode in Europa.

Van links naar rechts, Antonio Morales, president van het eilandbestuur van Gran Canaria, en Minerva Alonso, wethouder van Economische Ontwikkeling van het eilandbestuur van Gran Canaria, tijdens de presentatie van Gran Canaria Swim Week 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

“Gran Canaria Moda Cálida bestaat dertig jaar en is een cruciaal instrument voor de groei van onze mode-industrie,” benadrukte Antonio Morales, president van het eilandbestuur van Gran Canaria. Dit zei hij tijdens de officiële presentatie van deze editie op vrijdag 19 juni in Las Palmas de Gran Canaria. Dit evenement volgde op een bijeenkomst in Madrid begin deze maand, waar de organisatie al enkele van de belangrijkste vernieuwingen van deze nieuwe editie aankondigde. Morales vertelde dat het initiatief “begon als ondersteuning voor ontwerpers en naaiateliers” en “is geëvolueerd tot een internationaal referentiepunt voor badmode, dankzij een strategische keuze die verbonden is met ons klimaat, onze zee en onze levensstijl.” In lijn met die strategie, “stimuleren we het hele jaar door training, innovatie en internationalisering van onze bedrijven om de sector te versterken en nieuwe kansen te creëren.” Hij voegde toe: “Ons doel is om te blijven groeien zonder onze identiteit te verliezen en Gran Canaria te consolideren als het belangrijkste wereldwijde trefpunt voor badmode.”

Om dit doel te bereiken, heeft de catwalk ‘een werkagenda die bijdraagt aan het versterken van onze positionering, het uitbreiden van samenwerkingsmogelijkheden en het verder bevorderen van de wereldwijde uitstraling van onze modeweek’," aldus Minerva Alonso. Zij is wethouder van Economische Ontwikkeling van het eilandbestuur van Gran Canaria en fungeert in die rol als directrice van de Gran Canaria Swim Week. Voor het evenement wordt “een strategie geïmplementeerd die de samenwerking met enkele van de meest invloedrijke en erkende publicaties heeft versterkt,” zowel nationaal als internationaal, evenals met representatieve instellingen in de sector. Deze “solide steun,” benadrukte Alonso, “draagt bij aan het versterken van de positionering van de catwalk, het vergroten van het bereik en het consolideren van de uitstraling als een van de belangrijkste internationale etalages voor badmode.”

Van datumwijziging tot de toevoeging van de British Fashion Council als ‘partner’

Puntsgewijs de belangrijkste vernieuwingen van de GCSW-editie van 2026. De veranderingen variëren van een nieuwe plek op de kalender tot de toevoeging van de British Fashion Council aan de lijst van partners, waarmee de catwalk haar positie als Europa's belangrijkste platform voor badmode verder wil versterken.

- Eerste ‘zomereditie’

Zoals eerder vermeld, is de grootste vernieuwing van de editie van 2026 de datumwijziging. Voor het eerst vindt GCSW plaats in juni, in plaats van de gebruikelijke data midden tot eind oktober. Deze verschuiving leidt tot de eerste ‘zomereditie’. De directie van de catwalk besloot tot deze verandering na de editie van 2025 om de professionalisering te versterken. De nieuwe data sluiten beter aan op de inkoopkalender van de badmodesector. Melanie Bauer van het Duitse agentschap Melagence wees FashionUnited tijdens de editie van 2025 al op een discrepantie tussen de catwalk en de timing van de industrie. In oktober zijn de bestellingen voor het volgende lente/zomerseizoen namelijk al afgerond.

Presentatie van Gran Canaria Swim Week 2026, op 19 juni 2026 in Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Spanje). Credits: Gran Canaria Swim Week.

De directie van GCSW stelt dat ‘deze kalenderwijziging bedoeld is om aan te sluiten bij het badmodeseizoen en de belangen van de sector, door aanpassing aan de inkoopcycli van de groothandel en versterking van de internationale positionering’. Deze woorden verduidelijken de redenen voor de beslissing. Ze tonen aan dat de organisatie en het eilandbestuur van Gran Canaria proactieve maatregelen nemen om de dynamiek te verbeteren. Dit gebeurt op basis van de feedback van belanghebbenden die bij elke editie betrokken zijn.

- Nieuwe editie van de commerciële ‘showroom’ van GCSW

Na de start als ‘pilotproject’ in de editie van 2024, vindt in 2026 voor het derde achtereenvolgende jaar de commerciële ‘showroom’ van GCSW plaats. Dit initiatief wordt een steeds belangrijker onderdeel van het evenement. De showroom faciliteert inkoopovereenkomsten tussen inkopers en de merken die op de catwalk van GCSW showen. Deze commerciële beurs is het beste voorbeeld van hoe het evenement zich positioneert als ondersteuningsplatform voor de lokale badmode-industrie. Dit verklaart de datumwijziging en het nieuwe inkoopprogramma dat voor de editie van 2026 is opgezet in samenwerking met de Kamer van Koophandel van Gran Canaria.

“In deze nieuwe editie wordt het internationaliseringsplan, dat in samenwerking met de Kamer van Koophandel van Gran Canaria is opgezet, opnieuw zichtbaar gemaakt met als doel gespecialiseerde inkopers en agenten aan te trekken,” aldus GCSW. Ze voegen toe dat dankzij dit initiatief “de showroom bezoek zal ontvangen van inkopers uit Spanje, Portugal, Ierland, Italië en Roemenië.” Deze “commerciële missie” wordt “aangevuld met professionele bijeenkomsten die zijn ontworpen om commerciële overeenkomsten en nieuwe zakelijke kansen te faciliteren.”

- Gran Canaria als ‘modeset’

Naast het inkoopprogramma is er voor deze editie een initiatief gelanceerd met de Maatschappij voor Economische Promotie van Gran Canaria. Het doel is de waarde van het eiland als bestemming voor het opnemen van reclamecampagnes en modeprojecten te promoten. Deze rol heeft het potentieel om synergieën te creëren tussen de mode-, toerisme- en audiovisuele industrie. Dit wordt tijdens het evenement gepresenteerd aan nationale en internationale fotografen en directeuren van agentschappen met ervaring in samenwerkingen met merken en publicaties als Zara, Vogue, Chanel, Louis Vuitton en Loewe.

- Samenwerking met de British Fashion Council

Als kers op de taart van de strategische samenwerkingen van de afgelopen jaren, kondigt de directie van GCSW de toevoeging van de British Fashion Council en de Bucharest Fashion Week aan als nieuwe internationale ‘partners’. Tijdens de editie van 2026 worden de samenwerkingsovereenkomsten met entiteiten als de Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), de Italiaanse beurs White Milano, de German Fashion Council, de Lisbon Fashion Week en de Copenhagen Fashion Week verder geconsolideerd met nieuwe bijeenkomsten, projecten en initiatieven.

Presentatie van Gran Canaria Swim Week 2026, op 19 juni 2026 in Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Spanje). Credits: Gran Canaria Swim Week.

“Deze samenwerkingen dragen bij aan de consolidatie van Gran Canaria als het belangrijkste Europese platform voor badmode en versterken de capaciteit om internationale ontwerpers, inkopers en professionals aan te trekken,” benadrukt GCSW. Ze onderstrepen dat in 2026 “als nieuwkomers de British Fashion Council, een van de meest invloedrijke organisaties in de wereldwijde mode-industrie, en de Bucharest Fashion Week, een opkomende referentie in Oost-Europa, worden toegevoegd.”

Nieuwe merken en ontwerpers, en een nieuwe buitenlocatie

We richten nu de aandacht op de merken en ontwerpers die deelnemen aan deze jubileumeditie van GCSW in 2026. Hier volgt een overzicht van de namen op de catwalk en de belangrijkste vernieuwingen die in hun presentaties te zien zullen zijn. Deze editie introduceert voor het eerst een nieuwe buitenlocatie voor de shows, nadat de directie van het evenement besloot deze in de editie van 2024 te herintroduceren, zestien jaar nadat ze waren afgeschaft.

- Met 31 catwalkshows van 41 modemerken en ontwerpers

In totaal zullen 41 creatievelingen en merken, verdeeld over 31 shows, hun badmodecollecties presenteren tijdens deze nieuwe editie van GCSW in 2026. De collecties zijn naar verwachting voornamelijk voor het Lente/Zomer 2027 seizoen. Onder de deelnemers bevinden zich zowel gevestigde merken als opkomende ontwerpers. 28 van hen zijn afkomstig van de Canarische Eilanden, zeven van het Spaanse vasteland en de overige zes zijn internationale merken uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Monaco.

Programma van Gran Canaria Swim Week 2026, van 24 tot 27 juni 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

Binnen de lokale merken die de badmode-industrie van de Canarische Eilanden vertegenwoordigen, vinden we Maldito Sweet (Gran Canaria), de merken onder de vlag van het Isla Bonita Moda-initiatief (La Palma), Macaronesia (Lanzarote), Ananas Wear (La Gomera), Waiola (Tenerife), Elena Morales (Gran Canaria), Nuria González (Gran Canaria), The Knot Company (Tenerife), Mommy Loves (Gran Canaria), Chacho Svnrs (Gran Canaria), Palmas (Gran Canaria), Pomeline (La Palma), Carlos San Juan (Gran Canaria) en Volcano Blood (Gran Canaria). Dit zijn allemaal gevestigde namen die de catwalk delen met opkomende lokale merken als Sirago (Gran Canaria), Sandra Jaurrieta (Gran Canaria), Gianluca Urraso (Gran Canaria) en Lislo (Gran Canaria).

De merken van het Spaanse vasteland die hun nieuwe badmodecollecties presenteren zijn Gogana (Sevilla), Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid), Bohodot (Barcelona), Dolores Cortés (Valencia), Gisela (Málaga), Camila CTG (Barcelona) en Women'secret (Madrid), het lingeriemerk van de Tendam-groep. De kalender wordt gecompleteerd door de internationale merken Alexandra Miró (Verenigd Koninkrijk), Dan Ward (Italië), Chantelle (Frankrijk), Melissa Odabash (Verenigd Koninkrijk), Banana Moon (Monaco) en Miss Bikini (Italië).

- Perchel Beach Club, nieuwe buitenlocatie

GCSW verlaat de jachthaven Pasito Blanco en verwelkomt in 2026 haar eerste nieuwe locatie sinds 2024 voor de buitenshows. Deze presentaties markeren de openingsdag van de catwalk en vinden voor het eerst plaats in de grootste familie-beachclub van het eiland, de Perchel Beach Club. Deze locatie wordt het epicentrum van de openingsdag op woensdag 24 juni. Daarna volgen drie dagen met shows in het beurscomplex Expomeloneras. Dit complex heeft een buitengedeelte dat voor iedereen toegankelijk is, met een ‘chill-out’-zone, een gastronomisch gebied en een groot scherm waarop de shows live te volgen zijn.

Naast het live volgen ter plaatse, zijn de shows net als in voorgaande edities ook live te zien via de officiële website van GCSW. Dit platform is bedoeld om het internationale profiel van het evenement te versterken. Er worden veel bezoekers uit markten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland genoteerd.

- Nieuwe casting van modellen en influencers

Als onderdeel van de dubbele strategie om de zichtbaarheid en het internationale profiel te vergroten, verwelkomt GCSW 2026 een nieuwe ‘familie’ van modellen en bekende persoonlijkheden, zowel op als naast de catwalk. Wat de modellen betreft, nemen namen deel als het Argentijnse model en onderneemster Valentina Ferrer, de Spaanse Rocío Crusset, het ‘curvy’ model Lorena Durán, Tania Medina, Sarah Kuhlmann en Desiré Cordero. Ook model Aída Artiles keert na enkele jaren afwezigheid terug op de catwalk. De casting bestaat uit 35 vrouwelijke modellen (twintig Spaanse, waarvan elf van de Canarische Eilanden, en vijftien internationale) en veertien mannelijke modellen (elf Spaanse, waarvan acht van de Canarische Eilanden, en vier internationale).

Presentatie van Gran Canaria Swim Week 2026, op 19 juni 2026 in Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Spanje). Credits: Gran Canaria Swim Week.

Naast de catwalk benadrukt de organisatie van GCSW de bevestigde aanwezigheid van nieuwe, relevante profielen uit de sociale scene en de mode-industrie. Namen die worden genoemd zijn influencer Alba Díaz, die voor het tweede achtereenvolgende jaar terugkeert, maar nu alleen en zonder haar moeder Vicky Martín Berrocal. Andere aanwezigen zijn model Ariadne Artiles, influencer Coco Constans, actrice en presentatrice Marta Torné, modeprescriptor Leonie Hanne en de bekende content creator Hanan Besovic. De aanwezigheid van deze ‘digitale gemeenschap’ van influencers en content creators, met een gezamenlijk bereik van meer dan 20 miljoen volgers, zal naar verwachting bijdragen aan de ‘viraliteit’ van de GCSW-editie van 2026.

- Nieuwe editie van de GCSW Awards

Als afsluiting van dit overzicht zal de GCSW-editie van 2026 creativiteit, innovatie en talent in badmode in de schijnwerpers zetten met de uitreiking van drie prijzen: de ‘Prijs voor de Beste Opkomende Collectie’, bedoeld om nieuw talent te belonen; de ‘White Milano Prijs’, die het merk met de grootste internationale potentie van deze editie erkent en beloont met een plek op de komende septembereditie van de Italiaanse vakbeurs; en de ‘Prijs voor de Beste Collectie’ van de editie, de hoogste onderscheiding van het evenement.

De prijzen worden uitgereikt door een jury bestaande uit Pepa Bueno, uitvoerend directeur van Acme; Brenda Bellei, uitvoerend directeur van White Milano; Scott Lipinski, CEO van de German Fashion Council en internationaal consultant; de Spaanse stylist Josie; Mario Antico, medeoprichter van de Bucharest Fashion Week; Audrey Khew, Senior Membership and Designer Relations Manager van de British Fashion Council; en Esther García en Grísel Fernández, respectievelijk oprichtster en directrice van het creatieve bureau ESMA. Araceli Díaz, directrice van het Gran Canaria Moda Cálida-programma, fungeert als secretaris. De jury zal de gepresenteerde collecties beoordelen. Na de laatste show op zaterdag zullen zij beraadslagen en de prijzen bekendmaken en uitreiken tijdens de ceremonie op 27 juni rond 21:30 uur. Deze ceremonie vormt de feestelijke afsluiting van de GCSW-editie van 2026.

Officieel showprogramma van Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida – Lente/Zomer 2027

24 juni (woensdag) 18:00h – Maldito Sweet (Gran Canaria)

19:00h – Gogana (Sevilla)

20:00h – Alexandra Miró (Reino Unido)

21:00h – Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid)

25 juni (donderdag) 16:00h – Isla Bonita Moda (La Palma)

16:00h – Macaronesia (Lanzarote)

16:00h – Waiola (Tenerife)

16:00h – Ananas Wear (La Gomera)

17:00h – Bohodot (Barcelona)

18:00h – Elena Morales (Gran Canaria)

19:00h – Dolores Cortés (Valencia)

20:00h – Nuria González (Gran Canaria)

21:00h – Dan Ward (Italia)

26 juni (vrijdag) 16:00h – Gisela (Málaga)

16:00h – The Knot Company (Tenerife)

17:00h – Chantelle (Francia)

18:00h – Melissa Odabash (Reino Unido)

19:00h – Chacho Svnrs (Gran Canaria)

19:00h – Camila CTG (Barcelona)

20:00h – Palmas (Gran Canaria

21:00h – Mommy Loves (Gran Canaria)

27 juni (zaterdag) 16:00h – Sirago (Gran Canaria)

16:00h – Sandra Jaurrieta (Gran Canaria)

16:00h – Gianluca Urraso (Gran Canaria)

16:00h – Lislo (Gran Canaria)

17:00h – Banana Moon (Mónaco)

17:00h – Pomeline (La Palma)

18:00h – Carlos San Juan (Gran Canaria)

19:00h – Women’secret (Madrid)

20:00h – Miss Bikini (Italia)

21:00h – Volcano Blood (Gran Canaria)

In het kort Gran Canaria Swim Week (GCSW) viert haar dertigjarig jubileum met belangrijke veranderingen, waaronder de verplaatsing van de data naar juni 2026 om aan te sluiten bij de inkoopkalender van de badmodesector.

De catwalk, die nieuwe internationale samenwerkingen aangaat met de British Fashion Council en de Bucharest Fashion Week, wil zich consolideren als het belangrijkste Europese platform voor badmode. Dit wordt versterkt door een commerciële showroom, een internationaal inkoopprogramma en de promotie van Gran Canaria als bestemming voor modecampagnes en audiovisuele content.

GCSW 2026, dat plaatsvindt van 24 tot 27 juni 2026, omvat 31 shows van 41 merken (28 van de Canarische Eilanden, zeven van het vasteland en zes internationale). De Perchel Beach Club wordt de nieuwe locatie voor de buitenshows en er wordt een nieuwe casting van modellen en influencers gepresenteerd om de wereldwijde zichtbaarheid te vergroten.