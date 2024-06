Grijs denim is een van de belangrijkste trends voor 2025

Als we kijken naar trends voor 2025, is het duidelijk dat grijs het nieuwe blauw is als het om denim gaat. Het is een neutrale kleur die het hele jaar door werkt, frisser dan blauw maar zachter dan zwart, en die goed past bij veel kleuren en items. Grijze denim was overal te zien op de straten van New York en Europa tijdens het laatste modeshowseizoen, van bootcut, slim en low-rise jeans tot rokken, jurken en jassen. Ontwerpers lieten tijdens het FW24-modeshowseizoen zien hoe je grijze denim kunt stylen, looks die ook volgend jaar nog actueel zullen zijn.

Akris FW24: ontwerper, Albert Kriemler

Akris FW24/ Look 21 Credits: Akris FW24©Launchmetrics/spotlight

DIDU FW24: ontwerper, Di Du

DIDU FW24/ Look 19 Credits: DIDU FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 21: een grijs denim pak: een jasje met twee knopen en een opstaande kraag, witte stiksels en bijpassende cropped broek met olijfkleurige sokken en groene metallic sandalen.

Look 19: een lange grijze denim rok met 'whiskers' (de kleine horizontale strepen), een grijze gebreide top met diepe halslijn en franjes, een zwart satijnen jasje, witte sneakers, pilotenzonnebril en een zilveren kettingriem.

Diesel Pre-Fall 24: ontwerper, Glenn Martens

Diesel FW24/ Look 42 Credits: Diesel FW24/©Launchmetrics/spotlight

Dilara Findikoglu FW24

Findikoglu FW24/ Look 17 Credits: Findikoglu FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 42: een donkergrijs denim jack met rits en het opbollende logo en skinny grijze denim jeans met krijtstreep. De look werd gecompleteerd met een gecapitonneerde tas in het grijs en zwarte flats met gespdetail.

Look 17: een lichtgrijs denim jasje met brede geribbelde zoom en veterdetails en bijpassende midi-rok, zwarte kousen en sandalen.

Kiminte Kimhekim FW24

Kimhekim FW24/ Look 6 Credits: Kimhekim FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 6: een grijze denim bustier gemaakt van een spijkerbroek, bijpassende jeans en laarzen afgezet met lange bont.

KNWLS: ontwerpers, Charlotte Knowles en Alexandre Arsenault

KNWLS FW24/ Look 9 Credits: KNWLS FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 9: een donker denim jack met rits zonder kraag met een basque-achtige taille en veterdetails; bijpassende overlange jeans, een slangenleren riem en grove sieraden.

Marco Rambaldi

Marco Rambaldi FW24/ Look 26 Credits: Marco Rambaldi FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 26: een dikke grijze denim rok met een hartvormige versiering werd getoond met een zwart satijnen overhemd en stropdas onder een groene off-the-shoulder trui met een vlinderprint. Zwarte laarzen maakten de look compleet.

Mark Fast FW24

Mark Fast FW24/ Look 36 Credits: Mark Fast FW24/©Launchmetrics/spotlight

MM6 Martin Margiela

MM6/ Look 18 Credits: MM6/©Launchmetrics/spotlight

Look 36: grijze denim jeans met afneembare pijpen en enkellaarsjes in dezelfde stof werden getoond met een oversized jas met een stencilprint, over een kortere jas in dezelfde print.

Look 18: grijze denim jeans met rechte pijpen en contrasterende tailleband en zakken, werd getoond met een wit mouwloos T-shirt met een neppe rits.

SRVC: ontwerper, Ricky Harriot

SRVC FW24/ Look 19 Credits: SRVC FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een grijze denim cropped jasje met oranje stiksels en bijpassende lange wikkelrok met gesp werd gecombineerd met zwarte pumps en een crèmekleurige hobo-tas.