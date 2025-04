Groen is het nieuwe zwart: Ierland lanceert eigen modeweek

Klaar voor de klaverbladen, Ierland betreedt het modeveld. Het land staat klaar om dit najaar zijn inaugurele Ireland Fashion Week te organiseren, waarbij lokaal talent op een landelijk platform wordt gepresenteerd, voor het eerst in de Ierse modegeschiedenis. Het evenement, dat gepland staat van 6 tot 10 oktober, is bedoeld om vele facetten van de Ierse mode te laten zien door middel van een aantal speciale evenementen die gedurende de vijf dagen worden gehouden.

In een post op Instagram zeiden de organisatoren dat het evenement, dat naar verluidt een miljoen euro aan steun voor Ierse ontwerpers heeft opgeleverd, 57 ontwerpers zal hosten verdeeld over zeven shows en vijf evenementen. Aanmeldingen voor ontwerpers om deel te nemen aan het evenement zijn open vanaf 23 april.

Drie van de shows zijn bestempeld als "flagship shows" en zullen "Ierlands toonaangevende ontwerpers op adembenemende locaties" laten zien. Twee andere shows, bestempeld als "spotlight shows", zullen thematische showcases bevatten rond sportkleding, waarvoor lokale merken in deze categorie hun waren zullen tentoonstellen; en de lokale cultuur, dit jaar rakend aan de Ierse pubcultuur die zal worden gecombineerd met streetwear.

Afgestudeerden, opkomend talent en toonaangevende ontwerpers op het programma

Er zal ook een afstudeershow worden gehouden met als thema 'The Irish Sea'. Het evenement zal een platform bieden aan 40 huidige en recent afgestudeerde ontwerpers die zowel lokaal als internationaal studeren. Elders zal een extra catwalk gewijd aan onafhankelijk en opkomend Iers talent zich richten op het concept 'Irish Roots', dat centraal zal staan in collecties van 10 geselecteerde ontwerpers. Extra evenementen die gedurende de week plaatsvinden, zijn onder meer een modetentoonstelling, een gemeenschapsevenement en netwerkdiners.

Ireland Fashion Week is opgericht door Ashley McDonnell, die momenteel ook werkzaam is als global consumer acceleration director voor het Spaanse multinationale bedrijf Puig. Voorafgaand aan deze functie heeft McDonnell verschillende functies bekleed bij industriegiganten zoals LVMH, waar ze digitaal analist was, en Google, waar ze global luxury account manager was. In 2017 richtte ze podcast- en educatief platform Tech Powered Luxury op, dat ze tot op de dag van vandaag runt.

In een persbericht dat met FashionUnited werd gedeeld, zei McDonnell: "Het idee om een landelijke Ireland Fashion Week te creëren, kwam voort uit het besef dat Ierse modeontwerpers zowel het platform als de financiering misten om in het hele land te exposeren. Door een entiteit te creëren die zich toelegt op het produceren van evenementen en ervaringen in het hele land, zijn we nu in een positie om een fashion week van wereldklasse naar het eiland te brengen en merken te helpen met de financiering van hun shows, geselecteerde ontwerpers te subsidiëren en ongelooflijke extra ondersteuning te bieden."

De beslissing om Ireland Fashion Week te lanceren komt op een moment dat veel opkomende modemarkten hun tenen in soortgelijke evenementen steken om lokaal talent te ondersteunen. Voor Ierland is de stap naar de evenementenruimte passend gezien de groeiende reputatie van het land voor het produceren van wereldwijd geprezen talent. Simone Rocha, Paul Costelloe, Róisín Pierce en Jonathan Anderson uit Noord-Ierland zijn slechts enkele van degenen die de internationale modesfeer in de huidige tijd beïnvloeden, met nog veel meer in het verschiet.