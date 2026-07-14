GU onthult eerste collectie van Francesco Risso

GU, het zustermerk van Uniqlo en eigendom van Fast Retailing, lanceert zijn herfst/winter 2026-collectie. Dit is de eerste collectie van de nieuwe creatief directeur Francesco Risso. De collectie, die samenvalt met het twintigjarig jubileum van het merk, is een volledige vernieuwing van het productaanbod.

Risso, de voormalige creatief directeur van Marni, herstructureert het aanbod van GU rond zes lifestyleconcepten: Minimal, Classic, Playful, Utility, Sport en Cozy. Elk concept wordt gepresenteerd als een complete garderobe met een eigen karakter, ontworpen om onderling te combineren. De concepten variëren van monochrome, gestroomlijnde items tot casualwear met een jaren zeventig-invloed. Andere stijlen zijn expressief kleur- en patroongebruik, functionele kleding voor zowel de stad als de natuur, en streetstyles geïnspireerd op sportkleding uit de jaren tachtig en negentig. De collectie omvat ook loungewear in pasteltinten.

De herfst/winter 2026-collectie van GU Credits: GU

De prijzen blijven trouw aan het betaalbare segment van GU. De uitgelichte items variëren van 9,90 dollar voor een warm T-shirt met wafelstructuur en ronde hals tot 69,90 dollar voor een jack van imitatieleer met een ballonzoom. De uitrol van de collectie is begonnen. Het volledige herfstaanbod is verkrijgbaar vanaf 24 juli.

De herfst/winter 2026-collectie van GU Credits: GU

De aanstelling onderstreept de omvang van de ambities die Fast Retailing voor het merk heeft. “GU is een bedrijf met een enorm potentieel en een belangrijke motor voor de volgende groeifase van de Fast Retailing Group,” aldus Tadashi Yanai, voorzitter en CEO van Fast Retailing, in een verklaring. “Samen met Francesco Risso, een creatief talent van wereldklasse, gaan we de uitdaging aan om uit te groeien tot een wereldwijd merk.”

De herfst/winter 2026-collectie van GU Credits: GU

Risso werkte een decennium bij Prada voordat hij van 2016 tot 2025 creatief directeur was bij Marni. Daar ontwikkelde hij een kenmerkende visie, gevormd door muziek, kunst en culturele verkenning. Zijn komst bij GU combineert een ontwerper die bekendstaat om zijn expressieve, conceptuele werk met de betaalbare propositie van de massamarkt.

“De garderobe van vandaag moet geaard en toegankelijk aanvoelen, maar ook ruimte laten voor verbeelding, individualiteit en speelsheid,” aldus Risso. “Alledaagse kleding kan zowel praktisch als expressief zijn, vertrouwd en verrassend.”

De herfst/winter 2026-collectie van GU Credits: GU

Het nieuwe hoofdstuk is gebaseerd op het Japanse woord ‘jiyū’, wat vrijheid betekent. Tomokazu Kurose, president en CEO van GU, zegt dat het merk klantgerichte productontwikkeling combineert met de creativiteit van Risso. Hij voegt eraan toe dat klanten ‘aangenaam verrast zullen zijn door de prijzen’.

De herfst/winter 2026-collectie van GU Credits: GU

GU, opgericht in 2006, heeft ongeveer 480 winkels in Azië. In 2024 betrad het merk de Amerikaanse markt met een flagshipstore in SoHo, New York. Dit is de eerste winkel buiten Azië en ging gepaard met de lancering van een landelijke e-commercesite.