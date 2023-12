Gucci benoemt Massimo Vian tot Chief Industrial and Supply Chain Officer

Massimo Vian stapt over van de Prada Group naar Kering. Met ingang van 15 januari vervult Vian de rol van Chief Industrial and Supply Chain Officer bij Gucci, meldt WWD. Het gaat om een nieuwe functie bij het Italiaanse modehuis, die past binnen de tendens dat luxe bedrijven steeds meer aandacht besteden aan het controleren van de organisatie en de structuur van de productieketen.

Als Chief Industrial and Supply Chain Officer rapporteert Vian aan Gucci’s president en CEO Jean-François Palus. Vian was sinds 2020 in dienst bij Prada in de rol van Chief Operating Officer (COO). Daarvoor was hij korte tijd werkzaam als CEO bij kasjmiermerk Falconeri, onderdeel van de Calzedonia Group.

Vian treedt in dienst nadat Massimo Rigucci, CEO van ArtLab en lederwaren, het bedrijf verlaat halverwege januari 2024. Rigucci werkte zo’n 23 jaar voor Gucci. ArtLab is Gucci’s eerste fabriek voor lederwaren en schoenen in Scandicci.