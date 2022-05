Gucci gaat cryptocurrency accepteren in fysieke winkels in de Verenigde Staten

Gucci gaat vanaf deze zomer cryptocurrencies accepteren in hun fysieke winkels in de Verenigde Staten, zo meldt Vogue Business. Klanten kunnen al vanaf eind deze maand met crypto’s te betalen in een selectie van fysieke Gucci winkels. Voor hierna is het plan dit tegen het eind van de zomer te hebben uitgerold naar alle stenen winkels van het merk in de Verenigde Staten.

De betalingen kunnen gemaakt worden via een QR code die te vinden is in een email aan de klant. De QR code kan dan gelinkt worden aan de digitale crypto portemonnee. Er zal een grote verscheidenheid aan cryptocurrencies geaccepteerd worden, waaronder Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu. Ook zal het zogenoemde ‘Dogecoin’, een ‘meme-crypto’ die oorspronkelijk gecreëerd was als grapje, gezien worden als geldig betaalmiddel, zo deelt Vogue Business.

De aankondiging komt na het vorige week naar buiten gebrachte nieuws dat Kering, de modegroep waar Gucci deel van uitmaakt, een voormalig Google leidinggevende heeft aangenomen als nieuw directielid. Kering directievoorzitter François-Henri Pinault deelde tijdens de vergadering waar deze beslissing genomen was volgens het het WWD ook mee dat Kering momenteel verkent hoe zij de metaverse kunnen implementeren in hun strategie.

De eerste winkels die de crypto-betalingen zullen accepteren liggen in New York, Los Angeles, Miami, Atlanta en Las Vegas.