Gucci presenteert nieuwe collectie in film-series

Steeds meer merken proberen creatieve manieren te vinden om hun producten te presenteren, nu redacteuren, kopers, stylisten en ander personeel door de corona crisis niet kunnen reizen naar shows. Gucci, die zich dit seizoen terugtrok uit de traditionele modekalender, heeft zojuist aangekondigd dat ze voor hun volgende collectiedebuut een film zullen uitbrengen met de titel “Overtire of Something that Never Ended”.

De nieuwe zin is beschreven als ‘niet langer beperkt door het oude idee van seizoensgebondenheid’, in de vorm van een zevendelige minifilmreeks die van 16 november tot en met 22 november wordt uitgebracht. De film is geregisseerd door Academy Award-genomineerde Gus Van Sant. Gucci heeft al een A-lijst van sterren en vrienden van het huis opgesteld om te schitteren in de filmserie, waaronder Harry Styles, Billie Eilish, Florence Welch, Jeremy O. Harris, Silvia Calderoni, Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Darius Khonsary, Lu Han, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks en Sasha Waltz.

Gucci gebruikt dit live-streaming-evenement ook als een kans om opkomend designtalent te laten zien dat creatief directeur Alessandro Michele heeft onthouden. Deze ontwerpers zijn onder andere Collina Strada, Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Boramy Viguier en Gareth Wrighton.

De films zijn opgenomen in Rome. Ze zullen tijdens het festival dagelijks worden uitgebracht op YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube en de speciale GucciFest.com-website.

Beeld: Gucci, Facebook