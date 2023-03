H&M breidt maten aanbod in VS uit

H&M breidt in de Verenigde Staten het matenassortiment uit, zo blijkt uit een persbericht van H&M.

In de winkels zal een assortiment tot 2XL komen te liggen. Online zal tot en met maat 4XL voor de vrouwencollecties en 3Xl voor de mannencollecties te verkrijgen zijn. Met de stappen wil H&M het merk naar eigen zeggen inclusiever maken voor de plus-size gemeenschap.

Om de veranderingen te bewerkstelligen en verbeterpunten te identificeren werkte H&M samen met activiste en plus size model Tess Holliday. Zij deelde met H&M haar branchekennis en persoonlijke ervaringen.

“Holliday is geraadpleegd om ervoor te zorgen dat H&M U.S. over de middelen, informatie, voorlichting en ondersteuning beschikt om vooroordelen te verminderen, inclusie te verbeteren en diversiteit te bevorderen - van ontwerpideeën, productontwikkeling tot marketing en communicatie”, aldus het persbericht.

Hierbij werd niet alleen gekeken naar het vergroten van de maten, maar ook naar de stilistische uitvoering van de vergrotingen, zodat ook kledingstukken in grotere maten een flatterende pasvorm zullen hebben.