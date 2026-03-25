H&M en Stella McCartney lanceren Insights Board om dialoog over duurzaamheid te stimuleren

De Zweedse retailer H&M lanceert in samenwerking met langdurige partner Stella McCartney een gespecialiseerde raad. De taak van deze raad is de voortzetting van de dialoog over duurzaamheid in de mode.

De ‘Insights Board’ komt deze week voor het eerst bijeen in Londen. De leden zijn geselecteerd op basis van hun uiteenlopende stemmen en perspectieven op de mode-industrie. De eerste bestuursleden zijn onder meer technoloog en duurzaamheidsvernieuwer Kiara Nirghin, model en wereldwijd merkambassadeur Amelia Gray, moderedacteur en journalist Susie Lau, model en oprichtster van Gurls Talk Adwoa Aboah, en zangeres en activiste Anitta. Zij worden vergezeld door McCartney zelf en door experts van H&M. Modestrategist Julie Gilhart treedt op als moderator.

Tijdens de eerste bijeenkomst verkent de raad verschillende facetten van duurzaamheid. Hierbij komen kansen en cruciale verschuivingen aan bod die nodig zijn voor versnelde innovatie. De nadruk ligt op feitelijke, toegankelijke communicatie over productmaterialen en duurzaamheidsprestaties. De raad is het erover eens dat een effectieve dialoog helpt bij het identificeren van oprechte toewijding en het opnieuw onder de aandacht brengen van duurzaamheid bij klanten.

Gedurende haar looptijd heeft de Insights Board als doel het schetsen van resultaten en concrete actiepunten. Dit gebeurt door diverse thema's en benaderingen van duurzame mode aan te pakken, van materialen en innovatie tot circulariteit.

In een verklaring zegt McCartney: “De mode-industrie heeft de kans om het voortouw te nemen met eerlijkheid, transparantie en de bereidheid om zichzelf uit te dagen. Dat is wat mij enthousiast maakt over de Insights Board.

“Het gaat om luisteren en leren, niet alleen van de stemmen aan tafel, maar ook van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen. Het gaat ook om het centraal stellen van duurzaamheid op een manier die een echte dialoog en, belangrijker nog, hoop op verandering teweegbrengt.”