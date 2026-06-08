H&M Foundation maakt winnaars Global Change Award 2026 bekend voor textielinnovatie

De in Zweden gevestigde filantropische organisatie H&M Foundation, privaat gefinancierd door de familie Stefan Persson, oprichters en meerderheidsaandeelhouders van de H&M Group, maakt de tien winnaars van de Global Change Award (GCA) 2026 bekend. Het jaarlijkse initiatief erkent innovaties in een vroeg stadium, gericht op de vermindering van broeikasgasemissies en de versnelling van de textielindustrie richting netto nul in 2050.

De winnende teams richten zich op grondstofproductie en natte verwerking, de meest emissie-intensieve fases van de textielwaardeketen. De selectie van dit jaar introduceert oplossingen op het gebied van biogebaseerde materiaalalternatieven, textiel-naar-textiel recyclingmethoden, productie met lage impact en toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Beatrice Oldenburg, projectmanager bij de H&M Foundation, verklaart: "Wat dit jaar opvalt, is niet alleen de kracht van de ideeën, maar ook de mensen erachter. Deze changemakers combineren diepgaand begrip van uitdagingen in de praktijk met de drive om deze aan te pakken. Een rode draad door veel van de oplossingen is grondstofefficiëntie, van afvalvermindering tot beter gebruik van bestaande materialen en grondstoffen."

Kapitaalinjectie en ondersteuning bij opschaling

Elk van de tien geselecteerde winnende teams ontvangt een beurs van 200.000 euro (circa 231.000 dollar), afkomstig uit een totale financieringspool van twee miljoen euro. Naast de financiële injectie nemen de winnaars deel aan het eenjarige GCA Changemaker Programme, georganiseerd in samenwerking met strategische partners Accenture, het in de Verenigde Staten gevestigde professionele dienstverleningsbedrijf, en KTH Royal Institute of Technology, de Zweedse technische universiteit.

Het structurele ondersteuningsprogramma richt zich op systeemdenken, industriële netwerken en technische validatie om concepten in een vroeg stadium op te schalen naar commerciële realiteiten. De H&M Foundation opereert op een non-profitmodel, zonder aandelenbelang en zonder intellectuele eigendomsrechten van de deelnemende bedrijven, om open adoptie binnen de wereldwijde textielhandel te stimuleren.

Karl-Johan Persson, bestuurslid van de H&M Foundation, zegt: "De oplossingen die we nodig hebben bestaan al, wat ontbreekt is snelheid en schaal. Door changemakers in een vroeg stadium te ondersteunen, kunnen we het soort innovaties ontsluiten dat de textielindustrie niet alleen verbetert, maar transformeert."

Sinds de oprichting in 2015 ondersteunt de challenge 66 teams in 24 landen, met een totale uitkering van 12 miljoen euro aan niet-verwaterende beurzen.

Focus op grondstoffen en digitale innovatie

De winnaars van 2026 tonen een duidelijke verschuiving richting schaalbare biosynthetische materialen en systemische automatiseringstools, ontworpen om fossiele polymeren en inputs met hoge impact te vervangen.

De materialensector kent verschillende ontwikkelingen van de volgende generatie:

De in India gevestigde materiaalstartup Canvaloop introduceert Agro-Lyocell, dat landbouwafval verwerkt tot bosvrije cellulosevezels ter vervanging van houtgebaseerde inputs; Het Zweedse biotechnologiebedrijf ArtSilk kweekt door spinrag geïnspireerde vezels met behulp van specifieke micro-organismen; Het in Tanzania gevestigde KelTex produceert biologisch afbreekbare leeralternatieven met geoogst zeewier; De Britse innovator Tera Mira transformeert de stretchwearsector door zeewier om te zetten in elastische prestatievezels, met als doel synthetisch elastaan te vervangen door een biogebaseerd alternatief; Het Indiase bedrijf Microbeworks presenteert MicroBlue, een lijn biologisch afbreekbare textielverfsoffen, ontworpen voor directe integratie in bestaande commerciële ververij-infrastructuur.

Op het gebied van circulariteit en software-engineering zetten de overige winnaars computationele modellen in om inefficiënties in de toeleveringsketen te optimaliseren:

Het in de Verenigde Staten gevestigde technologieplatform Alu zet gedragspsychologie en AI-modellen in om digitale productpaspoorten om te vormen tot consumentgerichte tools voor reparatie, doorverkoop en circulariteit; De Britse ontwikkelaar EntroMetrix creëert eigen AI-modellen voor de inzet van een digitale tweeling van fabrieksvloeren, waardoor fabrikanten energie- en grondstofverspilling verminderen; De Franse textielrecycler Fiberly extraheert cellulose uit postconsumentenafval met behulp van groene chemie en reconstrueert dit tot technische vezels die de prestaties van katoen repliceren; Het in de Verenigde Staten gevestigde biochemische bedrijf Rhea's Factory ontwikkelt RheaCycle, dat AI-ontworpen enzymen inzet om polyester textielafval af te breken tot monomere bouwstenen van maagdelijke kwaliteit; Het in Bangladesh gevestigde fabrieksautomatiseringsbedrijf threadBridge introduceert slimme brillen met computervisie voor geautomatiseerde realtime detectie van weefseldefecten tijdens de productie.

Het lopende initiatief sluit aan bij het mandaat van de stichting om de wereldwijde kledingindustrie te ondersteunen bij het halveren van de totale broeikasgasemissies elk decennium.