H&M lanceert samenwerking met Giuliva Heritage

H&M heeft in een persbericht een samenwerking met het luxe Italiaanse merk Giuliva Heritage aangekondigd. Dit merk, dat drie jaar geleden werd opgezet door het Italiaanse echtpaar Gerardo Cavaliere en Margherita Cardelli, staat bekend om de silhouetten uit klassieke mannenkleding die zij gebruiken voor hun ontwerpen voor vrouwen. Samen met H&M maakten de twee een collectie van duurzame materialen die een moderne draai geeft aan Italiaans vakmanschap.

De collectie die Giuliva Heritage samen met H&M ontwikkelde, bestaat uit overhemden, blazers en trenchcoats gemaakt van gerecyclede wol, polyester en biologisch katoen. Samen met jurken en wijdvallendere blouses vormen deze ontwerpen een klassieke garderobe. Het echtpaar vertelt in het persbericht enthousiast over de samenwerking: “Het was geweldig om samen te werken met H&M en samen maakten we tijdloze ontwerpen die lang meegaan.” Ook Maria Östblom, hoofdontwerper vrouwenmode bij H&M denkt dat het ontwerpen zijn geworden die jarenlang gedragen kunnen worden. “Ik hoop dat deze collectie wordt doorgegeven van generatie op generatie,” vertelt zij.

Giuliva Heritage x H&M is vanaf 3 september te koop in geselecteerde winkels en via de webshop van H&M.

Beeld: H&M