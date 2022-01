H&M lanceert virtuele collectie in samenwerking met Dress-X

Moderetailer H&M gaat het virtuele modeterrein verkennen met de lancering van een digitale collectie die via een wedstrijd wordt uitgebracht. De virtuele collectie is tot stand gekomen in samenwerking met het digitale en virtuele kledingplatform Dress-X.

Op 10 januari lanceerde H&M de wedstrijd via haar officiële website, waarbij klanten kans maken op een exclusieve look uit de collectie. De wedstrijd staat open voor deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Saten, India, Japan, Duitsland en Frankrijk. De campagne wordt aangevoerd door Maisie Williams, voorvechtster van duurzaamheid van het merk.

Items in de lijn zijn een oversized glinsterend vest, een oranje glitterkabeltrui en een baggy broek.

In overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van het merk zullen de looks uit de collectie alleen beschikbaar zijn als prijs voor de wedstrijd en zullen ze niet worden verkocht of geproduceerd. In de aankondiging van de wedstrijd staat: "Dit betekent houdt in: geen afval, geen verpakking en geen transport."

Deelnemers moeten een innovatieve naam bedenken voor een van de looks en het idee indienen op de online pagina van de wedstrijd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 31 januari.

Een jury van vertegenwoordigers zal drie winnaars kiezen die elk een digitaal op maat gemaakte afbeelding van zichzelf in hun virtuele kledingstuk zullen ontvangen. De winnaars kunnen het beeld, compleet met bewegende animatie-effecten, delen via sociale media.

De fast fashion gigant heeft de virtuele modewereld al eerder verkend in een samenwerking met Nintendo's Animal Crossing, waar het een in-game activering lanceerde waarmee klanten een eiland konden bezoeken dat was gewijd aan de duurzaamheidswaarden van H&M.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.