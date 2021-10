H&M ontwikkelt digitaal printplatform en investeert in on-demand diensten

H&M Group Business Ventures heeft een nieuw internationaal platform voor de merchandise-industrie aangekondigd: Creator Studio, een on-demand printservice.

De dienst maakt het mogelijk merchandise te creëren met behulp van technologie, door gebruik te maken van digitaal drukwerk op aanvraag binnen een e-commerce omgeving. Zoals vermeld in een aankondiging, zei H&M dat het "de drempel voor merken en makers wil verlagen om merchandise van goede kwaliteit aan te bieden". Het bedrijf vermeldde verder dat het zijn klantenbestand in eerste instantie zal uitbreiden door een select aantal wereldwijde merken en ontwerpers aan te sluiten, met de visie om het aanbod uit te breiden tot meer dan alleen typische merchandise.

De beslissing om het platform te lanceren komt voort uit de vraag van consumenten en bedrijven, waarbij de groep stelt dat er een groeiende markt is voor gepersonaliseerde producten. De nieuwe onderneming volgt op gelijkaardige initiatieven op merkniveau binnen de groep, zoals de 3D-gescande aangepaste jeans van Weekday en het gepersonaliseerde keramiek van Singular Society.

"De klant van nu vraagt om meer gepersonaliseerde producten en ervaringen dan ooit", zegt Ellen Svanström, hoofd business ventures van de H&M Group. "Met onze investeringen en initiatieven binnen on-demand printing kunnen we waarde creëren voor de klant, externe partners en ook voor de H&M-groep en een drijvende kracht zijn voor verandering in de merchandise-industrie. We stellen makers in staat hun boodschap snel af te stemmen op hun fans en tegelijkertijd het risico van overproductie te verminderen."

Naast de nieuwe zakelijke onderneming heeft de investeringstak van de groep, H&M Co:Lab, verder geïnvesteerd in print-on-demand netwerk, Printify. Het e-commerceplatform stelt particulieren in staat hun eigen printbedrijf te beginnen door producten te printen via het platform, dat vervolgens ook de distributie ervan verzorgt. De site kondigde onlangs aan dat het 45 miljoen dollar aan investeringen had vergaard, waaronder van de oprichters van Vinted en Squarespace.

