H&M schakelt Nick Knight voor comeback op London Fashion Week

H&M kondigt zijn terugkeer naar London Fashion Week in september aan. Het merk belooft ‘de boel op te schudden’ met een nieuwe samenwerking met de gerenommeerde fotograaf Nick Knight en ShowStudio. Het doel is een nieuwe invulling van de modeshow-ervaring.

“Ons London Fashion Week-evenement in 2025 was een bepalend moment voor het merk. We zijn dan ook verheugd om terug te keren op de kalender om de boel opnieuw op te schudden. Nick Knight is een echte pionier, een legende op het gebied van de democratisering van mode. We delen een focus op zelfexpressie, menselijke verbinding en creatieve innovatie. Het is een genoegen om samen te werken,” aldus Ann-Sofie Johansson, creatief adviseur en hoofd design damesmode bij H&M, in een verklaring.

Knight, door critici beschouwd als een baanbrekend kunstenaar, werkte tijdens zijn carrière samen met diverse ontwerpers, waaronder Yohji Yamamoto, John Galliano en Alexander McQueen. Hij creëerde ook reclamecampagnes voor onder andere Christian Dior, Tom Ford, Lancôme, Swarovski en Yves Saint Laurent. Daarnaast regisseerde hij in 2013 de videoclip ‘Born This Way’ van Lady Gaga en is hij een langdurige samenwerkingspartner van Björk. In 2016 werd Knight geselecteerd om de toenmalige prins Charles en koningin Elizabeth II te fotograferen ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag.

“Ik geloof dat mode, om relevant te blijven, voortdurend moet veranderen en creatieve grenzen moet verleggen. Ik ben verheugd dat H&M die visie deelt. Samen zullen we nieuwe manieren verkennen om mode te tonen en te democratiseren, en ons afvragen wat een modeshow kan zijn,” aldus Knight.

H&M presenteerde afgelopen september zijn herfst/winter 2025-collectie in Londen op 180 The Strand, met een focus op de mix van muziek, stijl en de aantrekkingskracht van beroemdheden. De show, onder regie van Kennedy en met creatief advies van Katie Grand, bevatte een liveoptreden van Lola Young. Modellen als Romeo Beckham, Sora Choi, Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Iris Law en Lila Moss liepen op de catwalk.

De volgende editie van London Fashion Week vindt plaats van zeventien tot en met eenentwintig september.