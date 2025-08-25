H&M zet in op Mexicaans talent in nieuwste samenwerking

H&M lanceert al twintig jaar speciale collecties met verschillende gerenommeerde ontwerpers en merken wereldwijd. Collecties met onder andere Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Moschino, Mugler en Alexander Wang. Nu voegt de Mexicaanse ontwerpster Lorena Saravia zich bij deze lijst.

De aankondiging van het nieuws komt kort nadat er recent ophef was in Mexico. Adidas werkte samen met ontwerper Willy Chavarria en haalde inspiratie uit Mexicaans erfgoed. Dit leidde tot een beschuldiging van cultural appropriation. Zowel het bedrijf als de ontwerper boden excuses aan, Adidas zelfs persoonlijk.

De ontwerpster speelde ook met aansluitende kledingstukken en kledingstukken met meer volume. Credits: H&M

De negenentwintig stukken hebben een jeugdige en eigentijdse look. Het sterke en krachtige karakter, kenmerkend voor de ontwerpen van Saravia, is hierin duidelijk aanwezig. De kledingstukken weerspiegelen ook de Mexicaanse afkomst van de ontwerpster. Denk aan een T-shirt met de tekst ‘México Mío’ of subtielere details zoals de denim chaparreras, geïnspireerd op de chaps die in de Mexicaanse paardensport worden gebruikt.

Er werd ook een accessoirelijn gepresenteerd, waaronder een breedgerande hoed. Credits: H&M

"Toen ik mijn merk begon, wilde ik iets typisch Mexicaans creëren dat kwaliteit, een onberispelijke snit en een eigentijdse stijl vertegenwoordigde voor de moderne vrouw. Mexico wordt vaak gezien als een macho-samenleving, maar vrouwen zijn altijd een formidabele kracht geweest. Mijn hoop is dat elke vrouw die mijn ontwerpen draagt zich geïnspireerd en empowered voelt", aldus Lorena Saravia in een persbericht.

De collectie weerspiegelt de Mexicaanse afkomst van Saravia. Credits: H&M

De collectie combineert meer gestructureerde kledingstukken, zoals een jasje of een getailleerde denim rok, met comfortabelere items zoals een hoodie en T-shirts. De kenmerkende jurken van de ontwerpster zijn er in verschillende uitvoeringen: korte, backless jurken van stuggere stoffen en lange jurken van soepele, zwierige materialen.

Het kleurenpalet is neutraal met wit, beige, zwart en chocoladebruin. Texturen spelen een belangrijke rol. Saravia gebruikt franjes, suède, satijnen stoffen, applicaties en zelfs breisels in een coltrui met één mouw. En natuurlijk ontbreken de cowboylaarzen niet.

Een van de belangrijkste stukken is deze lange jurk met een mooie valling. Credits: H&M

"Wat ik het meest bewonder aan Lorena is de meesterschap waarmee ze zich laat inspireren door haar afkomst en het Mexicaanse vakmanschap om iets fris, origineels en echt eigens te creëren. Over het algemeen is er een mooie verbinding met de aarde, gecombineerd met eigentijdse elegantie", aldus Ann-Sofie Johansson, creative advisor van H&M, in een persbericht.

De samenwerking met de ontwerpster is verkrijgbaar vanaf 16 oktober in geselecteerde winkels en online.