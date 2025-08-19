Handtassentrends uit Resort 26-collecties: 'Sack totes', croissantvormen en meer
De handtas trends die opkomen tijdens het Resort-seizoen voorspellen vaak wat komen gaat voor lente/zomer. Voor inkopers en mode-editors is dit essentiële informatie. Accessoires, met name handtassen, genereren vaak meer inkomsten voor merken dan welke andere categorie ook. Met hogere winstmarges dan kleding en een bredere aantrekkingskracht op klanten, spelen handtassen een cruciale rol bij het vormgeven van seizoensgebonden collecties en het stimuleren van de verkoop.
Voor Resort 2026 kozen ontwerpers over het algemeen voor een veilige aanpak en focusten ze op vormen met een nostalgische aantrekkingskracht. Hieronder vindt u de opvallende stijlen om in de gaten te houden.
De 'Sack Tote'
De 'sack'-stijl was dé statement-tas van het seizoen. De nonchalante uitstraling speelt in op de groeiende vraag van consumenten naar casual luxe. Hij is ruim genoeg om de hele dag mee te nemen.
Baum und Pferdgarten: ontwerpers Rikke Baumgarten en Helle Hestehave
Een zwarte leren tas met een handvat versierd met grote zilveren ringen.
Khaite: ontwerper Cate Holstein
De ‘Lotus’ bucket tote van het merk met een hengsel, opnieuw vormgegeven in zebraprint ‘pony’-leer.
Ermanno Scervino
Een oversized ivoorkleurige leren tas met een afneembaar hengsel en een sleutelhanger.
Elisabetta Franchi
Een geprinte, lichtbruine suède tas met een suède en goudkleurige kettinghengsel en gesp.
De Croissant
Het is bijna dertig jaar geleden dat Fendi hun versie van de croissanttas lanceerde, en nu is de stijl terug. De Resort 2026-collecties geven de geliefde vorm een frisse draai en laten zien dat alles weer terugkomt.
Balmain: ontwerper Olivier Rousteing
Een roze lamsleren croissanttas met rits aan de bovenkant, bruin gedraaid leren handvat en gouden hardware.
Chloé: ontwerper Chemena Kamali
Een zwarte suède maantas met roségouden hardware.
Diesel: ontwerper Glenn Martens
Een croissanttas van leer met een veelkleurige print zonder print, verstelbaar hengsel en een rits aan de bovenkant.
Etro: ontwerper Marco De Vincenzo
Een lichtbruine leren maantas afgezet met bruin leer en een bruin hengsel, gouden hardware en versierd met een bruine riem met gesp plus een speelse sleutelhanger.
'East-West' tas
Deze slanke, langwerpige stijl is ook praktisch omdat de inhoud gemakkelijk toegankelijk is, vooral als hij een rits aan de bovenkant heeft. Voor Resort 26 toonden ontwerpers verschillende vormen en kleuren.
Antonio Marras
Een 'bullet'-vormige tas in geel generfd leer met twee hengsels aan de bovenkant en één aan de voorkant.
Balmain: ontwerper Olivier Rousteing
Een 'east-west'-tas in licht limoengroen leer met een hengsel aan de bovenkant, een gouden kettinghengsel en gouden hardware.
Courrèges: ontwerper Nicolas Di Felice
Een felrode 'east-west' leren tas met een dubbel vak, één met een rits en twee lange hengsels.
JW Anderson
Een oranje leren tas met een rits aan de bovenkant, een handhengsel en een schouderhengsel. De voorkant van de tas heeft een uitsparing en wit gestikte hoeken.
Geweven texturen
Voor wie in de winter naar warmere oorden reist, zijn tassen van stro, raffia en andere geweven texturen de perfecte oplossing. Deze materialen complementeren de luchtige stoffen en relaxte silhouetten van het Resort-seizoen en kunnen opnieuw gebruikt worden voor de zomer.
Blumarine: ontwerper David Koma
Zwart en crèmekleurige textuur tassen met raffia afwerking en gedraaide metalen en leren hengsels.
Max Mara: ontwerper Ian Griffiths
Een rotan handtas met stroken zwart suède, een zwart suède zijkant en bodem, en hengsels.
Zimmermann
Een oversized geweven groen, oranje en bruin gestreepte tas met dunne leren hengsels en een lange bruine raffia afwerking.
Chanel
Een lichtbruine tas met textuur, zowel lange als korte hengsels en gouden hardware.
