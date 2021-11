Harry Styles stoot Billie Eilish van troon als meest invloedrijke mode-icoon

Harry Styles is het ultieme stijlicoon wereldwijd van het jaar 2021, en stoot daarmee het stijlicoon van vorig jaar, Billie Eilish, van de troon. Dat blijkt uit een nieuwe studie van money.co.uk.

De Britse zanger heeft de afgelopen jaren voor heel wat opschudding gezorgd in de modewereld door zijn flamboyante en genderloze looks, zoals de Gucci-jas en -jurk outfit die hij droeg op de cover van Vogue in 2020.

Zijn outfits werden dit jaar het meest gezocht in 27 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Spanje, volgens een analyse door Money.co.uk van Google-zoekgegevens. Duitsland en Frankrijk zijn het er over eens dat Ariana Grande het grootste stijlicoon, en België is nog trouw aan Billie Eilish, het ultieme stijlicoon van het jaar 2020.

Billie Eilish eindigt op tweede plek

Styles verdrong de winnares van vorig jaar, singer-songwriter Billie Eilish, naar de tweede plaats van de stijlicoonranglijst. Haar Gen-Z-grunge-esthetiek werd het meest gezocht in 23 landen, waaronder Brazilië, India, Portugal en Turkije.

Zangeres Ariana Grande kwam dit jaar op de derde plaats. Haar stijl stond bovenaan de zoekresultaten in 14 landen. De top vijf werd vervolledigd door Kim Kardashian en Kendall Jenner, wier looks het populairst waren in respectievelijk acht en zeven landen. Kylie Jenner, Cardi B, Rihanna, Jisoo van Blackpink, en Justin Bieber haalden ook de top tien.

Kaart van Europa en wereldwijde kaart via Money.co.uk

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.