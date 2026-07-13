Haute Couture FW26: De beste streetstyle van bezoekers bij Balenciaga, Schiaparelli, Chanel en meer

Hoewel Haute Couture bekendstaat om de meest theatrale en spectaculaire creaties in de mode, toonden bezoekers op straat tijdens de editie van vorige week hun eigen verbluffende stijl. Ze negeerden de intense hittegolf, lokaal bekend als ‘La Canicule’, en trokken de aandacht met alles van complete designerlooks tot unieke, persoonlijke outfits.

Kant en veters

Paris HC str F26 0308 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een ensemble van Schiaparelli bestond uit een mouwloze top van fijn geribd rood viscosebreisel met een sculpturale ruche van memory satin. Daarbij een crèmekleurige broek met hoge taille en wijde pijpen, gestyled met een zwarte strikceintuur. Accessoires waren onder andere een zwart geweven leren clutch met gouden vingers en grove gouden sieraden.

Paris HC str F26 0326 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een wit cropped baby-T-shirt van Renaissance Renaissance met een zwarte contrasterende bies op de kraag en mouwen. Het shirt had de opdruk ‘MEN NOT ALLOWED’ in zowel het Engels als het Arabisch. Dit werd gecombineerd met een laag getailleerde witte onderjurk met een kanten zoom. Accessoires waren een Lady Dior-tas, zwart-witte spectator slingback pumps en een zwarte ovale zonnebril.

Paris HC str F26 0457 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een semi-transparante, ivoorkleurige kanten top in cheongsam-stijl en een oversized, baggy balloon barrel jeans met lichte wassing, gecombineerd met afzakkende suède laarzen tot halverwege de kuit. Andere accessoires waren een tribal muntenhoofdstuk, een witte wraparound zonnebril en een Chinese handwaaier.

Excentriek

Paris HC str F26 0484 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een veelkleurig button-down campingshirt van Chanel met een capribroek van Damson Madder Cove met polkadots in verschillende groottes. Accessoires waren onder andere een Prada Morph-zonnebril in Metallized Fern, een witte gestructureerde hobo-tas van Chanel en kalfsleren slingbacks van Chanel.

Paris HC str F26 0772 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een rood-wit cropped jasje met pied-de-poule-motief en een rode satijnen laagbouwenbroek met een oversized, opvallend ruchebloemdetail. Daarbij een bijpassend rood-wit pillbox-hoedje met strikdetails, een rode ovale retro-zonnebril en een zachte, crèmekleurige leren clutch met ruches aan de rand. Alles van de Londense ontwerpster Cătălina Negara. De look werd afgemaakt met rode lakleren Mary Jane-ballerina's met spikes van Abra.

Paris HC str F26 0255 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oranje overhemd met print van Drôle de Monsieur met een rode korte broek. Accessoires waren een vilten hoed van Jaxon Howell Bronx Beaver, een gouden bandana om de taille en hoge Converse-sneakers.

Grafisch

Paris HC str F26 1089 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een top van Junior Gaultier gecombineerd met een bijpassende bikershort van Junior Gaultier. De set had zwart-witte diagonale strepen die contrasteerden met felrode kleurvlakken. Accessoires waren een limited-edition Lady Dior-tas uit het Dior Lady Art #8 Project, gepersonaliseerd door het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George, en zwarte suède Duchesse-pumps van Balenciaga.

Paris HC str F26 0730 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een geel, zwart en rood gebreid jasje en rok met dierenpatroon, met opvallende golvende, geschulpte zomen. Accessoires waren kniehoge rode neopreen laarzen met witte strepen en verschillende minaudières, allemaal van Chanel.

Paris HC str F26 0626 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bijpassende zwart-wit verticaal gestreepte set in pyjamastijl. De set bestond uit een relaxte, off-shoulder gedrapeerde top met vervaagde roze biezen en een soepelvallende broek met wijde pijpen. Accessoires waren een oversized, zwarte wrap-around shield-zonnebril, de Corti-schoudertas met studs van Comme des Garçons en sandalen van Hermès.

Paris HC str F26 0852 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized zwart lamleren button-up overhemd met uniek gestructureerde, voorgeplooide korte mouwen en een flared broek. Accessoires waren operalange, fuchsiakleurige lamleren handschoenen, een zwarte kalfsleren ‘Rodeo’-tas met handvat en een shield-zonnebril, allemaal van Balenciaga.

Boho chic

Paris HC str F26 0927 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vloerlange, open gebreide duster met een tapijtpatroon over een zwart T-shirt en een jeans met rechte pijpen. Accessoires waren een Balenciaga Classic City-tas in verweerd donkerrood leer en een pilotenzonnebril.

Paris HC str F26 0991 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een gele geplooide tuniek met ronde hals van Pleats Please by Issey Miyake over een lila zijden rok. Accessoires waren een tas van Rabanne en rode lakleren ballerina's.

Gedeconstrueerde laagjes

Paris HC str F26 1336 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een crèmekleurige, op lingerie geïnspireerde kanten korsettop en een folkloristische minirok van Chopova Lowena. Dit werd gecombineerd met een dikke leren riem, een ronde zonnebril en bewerkte leren laarzen met vierkante neus.

Paris HC str F26 1328 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een wit T-shirt, een baggy broek en een gehaakte trui. Accessoires waren een collector's item Chanel Neon Rainbow Bag en een Jamie Felt Ear Cap van Maison Michel.

Paris HC str F26 1081 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een blouse met lange mouwen in een gedempte salieblauwe tint met een opvallende, brede puntkraag. Daarbij ‘The Sleeve Tie Gabardine Wrap Trousers’ in een olijf-/legergroene kleur, die de structuur van een gedeconstrueerde trenchcoat rond de taille en heupen nabootst. Beide items zijn van Viktor & Rolf.