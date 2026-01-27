Haute couture: het uur van de waarheid voor Matthieu Blazy bij Chanel

Zal Matthieu Blazy zijn succes bij Chanel voortzetten? Na een bejubelde eerste damescollectie in oktober, wacht Parijs dinsdag met spanning op de eerste haute-coutureshow van de ontwerper. Een unieke prestatie die nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

De show, die 's ochtends plaatsvindt in het Grand Palais, is het hoogtepunt van de haute-coutureweek, samen met de presentatie van Jonathan Anderson bij Dior op maandag. De 41-jarige Noord-Ierse ontwerper onthult een eerste landelijke visie met bloemrijke, sculpturale en tegelijkertijd luchtige silhouetten.

Een landelijke inspiratie in het Grand Palais

Ook bij Chanel staat de natuur centraal. Naast een paddenstoelvormige hanger als uitnodiging, onthult het merk met de dubbele C zondag op sociale media een korte film. Deze film toont een blik achter de schermen van deze eerste collectie met een zeer landelijke sfeer.

Deze trailer, een mix van live-action en animatie, toont de ateliers van Chanel. Hier nemen kleine bosdieren – eekhoorns, dassen, konijnen en vogels – het werk over van de ‘petites mains’ zodra zij vertrokken zijn. Zij zijn druk bezig met het maken van een witte gesmokte jurk met gele, rode en zwarte accenten, die doet denken aan de wereld van Assepoester.

De 41-jarige Frans-Belgische ontwerper, in december 2024 overgekomen van Bottega Veneta (Kering), heeft de zware taak om de lijn van Chanel te belichamen en het tijdperk van Karl Lagerfeld af te sluiten. De ‘Kaiser’ regeerde meer dan drie decennia. Zijn rechterhand Virginie Viard volgde hem op na zijn overlijden in 2019, maar verliet het merk abrupt in juni 2024.

Een door de critici bejubeld debuut

Voor zijn eerste collectie, gepresenteerd in oktober onder de tot melkwegstelsel omgetoverde glazen koepel van het Grand Palais, speelt de couturier met de basiscodes van het huis door erfgoed en moderniteit te combineren. De collectie omvat gerafelde tweed-sets, kleurrijke gebreide ensembles, broekpakken gedragen op de heupen en blouses gecombineerd met imposante verenrokken.

De show trok veel sterren, van Pedro Pascal en Nicole Kidman tot Angèle en Aya Nakamura. De show eindigde met een staande ovatie en lovende kritieken.

“Deze eerste show was buitengewoon vrolijk”, aldus Astrid Faguer, modejournaliste bij Échos Week-end, verwijzend naar de finale met de stralende glimlach van model Awar Odhiang. Een verademing in een tijd van zwaar nieuws en economische onrust in de luxesector.

De uitdaging van het vakmanschap

Volgens de journaliste is de belangrijkste vraag bij dit haute-couturedebuut ‘hoe hij de codes van het huis ditmaal vertaalt naar een versie met nog meer vakmanschap en een nog sterkere couture-uitstraling’.

Zijn technische meesterschap is al duidelijk zichtbaar tijdens de Métiers d'art-show in december in New York, een opvallende presentatie in de metro. Ook recent op de rode loper van de Golden Globes maakt zijn creatie voor Selena Gomez indruk: een zwarte kokerjurk met een met witte veren versierde halslijn.