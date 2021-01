Heeft het coronavirus een einde gebracht aan formele kleding?

Bij een bezoek aan London City in een tijd vóór Covid zou je aankomen in een van de meest bruisende stadsdelen van de hoofdstad, vol goedgeklede mannen en vrouwen tussen de hoge glazen gebouwen en historische monumenten. Met goed gekleed bedoelen we op maat gemaakte wollen pakken, gepolijste oxfords, frisse overhemden, stropdassen van verschillende breedtes en keurige overjassen.

Bezoek London City nu en je zult stille straten tegenkomen waar het aantal duiven in de meerderheid is, met pakken die nergens te bekennen zijn.

Een leider van formele kleding vraagt CVA aan

De CVA van de grootste formalwear-retailer in het Verenigd Koninkrijk, Moss Bros, onthulde vorige maand het nare effect dat de pandemie heeft gehad op kostuum- en gelegenheidskleding. Nu evenementen zijn geannuleerd, kantoren gesloten en bruiloften zijn uitgesteld, moesten Moss Bros, Savile Row en een groot deel van de formele kledingindustrie de gevolgen van de pandemie verzachten en een toekomst voor haar bedrijven helpen veiligstellen.

Voor Moss Bros, dat 128 winkels exploiteert en ongeveer 800 medewerkers in dienst heeft, zou de goedkeuring van de CVA de retailer in staat stellen zijn kostenbasis te “resetten” en “met een zekere financiële basis uit de pandemie te komen”, zei CEO Brian Brick. Maar wat heeft de toekomst voor de formele kledingindustrie als geheel in petto?

In een opiniestuk in de City AM-publicatie in Londen zegt Nick Wheeler OBE, oprichter van formalwear-merk Charles Tyrwhitt, dat het coronavirus de evolutie in flexibel werken enorm heeft versneld, en daarmee ook de verwachtingen voor wat acceptabele professionele kleding is.

‘Dress down Friday’ is nu elke dag

“Al jaren infiltreert smart casual steeds meer kantoren in de stad. Dress-down Friday is snel veranderd in dress-down-daily. Chino’s, overhemden en gebreide kleding vervangen snel het vertrouwde pak, overhemd en stropdas voor veel professionele mannen - zelfs de meer traditionele bankiers, makelaars en advocaten die zich al zo lang standvastig verzetten tegen verandering.”

“Slimme, professionele kleding die je net zo comfortabel kunt dragen in de directiekamer als thuis tijdens een videogesprek in je slaapkamer. Dit is de toekomst van de formele herenmode. Het tijdloze pak en het formele overhemd zullen een belangrijk, maar minder regelmatig uitje zijn als gelegenheidskleding, gedragen voor het grote veld, het belangrijke interview en bij feesten zoals bruiloften.”

Zodra de wereld weer begint te draaien en bedrijven hun kantoren heropenen en evenementen weer op de agenda staan, zal de behoefte aan meer professionele kleding zowel vereist als welkom zijn. Voor alle Zoom-outfits die we de afgelopen tien maanden hebben gedragen, is er opwinding om ons te kunnen verkleden, gelegenheden te markeren en te respecteren met een andere keuze aan kleding dan sweats en jeans, of zoals het Covid-adagium luidt: business aan de bovenkant, comfortabel onderaan. Velen kijken er naar uit om weer goed gekleed door het leven te gaan.

Beeld: Unsplash

Dit artikel is geschreven door Don-Alvin Adegeest en vertaald door Georgia Oost