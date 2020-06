Herbeoordeling van het productassortiment

Nu consumenten veel bewuster productkeuzes maken, zullen ze uiteindelijk minder consumeren. De huidige buitensporige volumes zijn niet langer vol te houden en er komt in de toekomst een enorme vermindering van het totaalaantal aangeboden producten. Daarom wordt de zorgvuldige planning en uitvoering van het aanbod belangrijk voor het succes van het aanbod en de overlevingskansen van ieder bedrijf in het post-coronatijdperk waarin de consument kritischer zal zijn voorheen.

Doordachte Hoogwaardige Uitvoering

Een meer afwachtende consument zal steeds vaker producten afwijzen die niet voldoen aan de eisen op het gebied van trend, vernieuwing en hoogwaardige uitvoering of aan de nieuwe post-corona waarden. Productie van grote hoeveelheden in hoog tempo en onder grote druk is niet langer de meest winstgevende optie. Een doordachte benadering, een terugkeer naar het tijdperk van vóór fast fashion, waarin de tijd werd genomen om ontwerpen te perfectioneren en assortimenten met zorg te plannen, zal winstgevender blijken te zijn en tot minder verspilling leiden. Merken moet nog werken aan kortere levenscycli van producten om relevant te blijven, maar moeten ook aandacht besteden aan de levensduur van producten en hoe productkenmerken en de eisen van de consument deze kunnen verlengen.

De Invloed van de Innovator

Om vanuit een trendperspectief een collectie te optimaliseren, is de kennis van innovators essentieel voor het uitlichten van nieuwe en seizoensgebonden trends. Product ideeën afkomstig uit reguliere winkelrapporten, beursverslagen of marktonderzoek gegevens bieden niet de frisse nieuwe ideeën die nodig zijn om consumenten over 12 of 18 maanden te prikkelen als de producten de schappen eindelijk bereiken. Om ervoor te zorgen dat de juiste trendconcepten toegepast worden, moeten de innovators geïdentificeerd worden die slechts 2,5 procent van de bevolking opmaken, en onderzoek moet worden aangescherpt om te focussen op die bronnen.

Extreme Selectie

Een extreem samengesteld assortiment of product vergt geoptimaliseerde trendtoepassing op alle aspecten van het ontwerp, van kleur, prints en afbeeldingen, tot materiaal, vorm en details. Ieder onderdeel vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van het afzetpotentieel van een product. Als een onderdeel faalt, dan zal de rest van het product niet zo goed verkopen als aanvankelijk mogelijk was, wat verspilling van energie en middelen tot gevolg heeft. Een trend kan winstgevend of verlieslijdend worden op basis van hoe goed het toegepast wordt op alle kenmerken van het product, wat cruciaal is voor de verkoop aan de hyperkritische post-covid consument.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het SS20 Early Concept Theme, Get Lost rapport van Trendstop. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.