Herenmode Accessoiretrends voor Voorjaar/Zomer 2021

Trendstop presenteert aan de lezers van FashionUnited de essentiële accessoiretrends uit de internationale herenmodeshows die een impact zullen hebben op Voorjaar Zomer 2021 en de daaropvolgende seizoenen.

Herenmode-accessoires worden uiterst functioneel, gecombineerd met een verfijnde benadering tot materialen en afwerkingen. Doordrenkt met gangbare minimalistische, ambachtelijke en mondiale invloeden combineren tassen, riemen, zachte accessoires en onderdelen praktische oplossingen met een stijlvol ontwerp geschikt voor de moderne man.

De losvallende rugzak

Functionele accessoires leggen de focus weer op comfort met oversized, losvallende vormen en zachte materialen. Ruime silhouetten zijn licht gewatteerd of uitgevoerd in boterzacht leer voor een meer gestroomlijnde look. Minimalistische metalen details en afwerkingen spelen in op een meer verfijnde interpretatie van de utilitaire esthetiek.

De veiligheidsgordel-afwerking

Onderdelen van riemen en tassen verwijzen naar buitensporten en extreme sporten met verstevigde geweven banden bevestigd met zware veiligheidsclips en gespen. Effen kleuren in neutrale of uitgesproken sportieve tinten moderniseren utilitaire stukken voor een praktische maar hoogwaardige uitstraling met een stedelijk karakter.

De modieuze regenhoed

De klassieke bucket hoed krijgt voor SS21 een update met seizoenloze elementen die haar duurzaamheid verlengen. Ontwerpen houden rekening met veranderende weersomstandigheden met regenbestendige technische stoffen en extra-brede, beschermende randen om de nek te beschermen tegen regen of zonneschijn. Mondiaal geïnspireerde prints en patchwork-samenstellingen voegen spanning toe aan oppervlakten waardoor basisstukken verheven worden tot trendy items.

