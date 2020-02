Herenmode Trends: Herfst/Winter 2020-21

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijke herenmode trends uit de Herfst/Winter 2020-21 herenmode fashion weken.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de onmisbare thematische invloeden die bepalend zullen zijn voor herenmode in FW20-21 en daarna. Experimenten met verhoudingen voegen een stimulerend, experimenteel element toe aan de herenmodeshows waar ontwerpers tot het uiterste gingen met mannelijke silhouetten. Een ander kenmerk van FW20-21 is het doorbreken van scheidslijnen tussen traditionele confectie categorieën met hybride stijlen en kruisingen van klassieke en hedendaags. Ons mondiale modeshow verslag en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de beste beslissingen kunt nemen.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited exclusief inzicht in drie belangrijke trends die de herenmodemarkt zullen inspireren. Urban Survival maakt de vertaling van belangrijke outdoor regels naar avontuurlijke dagelijkse stukken met een extreme sport insteek, terwijl conceptuele vormen een ultramoderne achtergrond vormen voor etnische motieven in New Folk Traditions. In Formal Volumes krijgen silhouetten een avant-garde update, waarbij traditionele constructies plaats maken voor een frisse dimensie.

Urban Survival

Ontwerpers bewerken wattering en quilten voor het stadse leven waardoor ze outdoor categorieën overstijgen. Geribbelde stukken quilt toegepast op lichte anoraks, gelaagde tentachtige silhouetten en pofjassen gepaard met snijwerk voegen beschermende eigenschappen toe aan stadse kleding. Sportieve biezen, details en accessoires in antraciet en zwarte tinten versterken de cross-over uitstraling.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Craig Green, Giorgio Armani, Neil Barrett, allen Herfst/Winter 2019-20

New Folk Traditions

Folk geïnspireerde motieven trekken de aarde over en worden geïnspireerd door het Midden-Oosten, India en Scandinavië. Volumineuze gewatteerde bovenkleding en stadse accessoires versterken het hedendaagse gevoel van traditionele paisley motieven en fijnmazige herhaalde patronen, terwijl de monochromatische uitvoeringen een strakke grafische draai geven aan noords breiwerk.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: J W Anderson, Paria Farzaneh, Etro, allen Herfst/Winter 2019-20

Formal Volumes

Formele kleding krijgt voor het FW20-21 seizoen een nieuw uiterlijk met overdreven proporties en grote volume. Extra brede schouders, verlengde mouwen en vierkante lijven creëren nieuwe silhouetten die de romp benadrukken. Gestructureerde pakken worden verzacht met rustiek textuurmatig wol en combinaties van gelaagde breisels en snijwerk.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Hed Mayner, Dunhill, Feng Chen Wang, allen Herfst/Winter 2019-20

