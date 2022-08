Herenmode Trends: Lente/Zomer 2023: Luxe loungewear

Europese modeontwerpers suggereren voor heren, mogelijk als reactie op de afgelopen twee jaar waarin iedereen in joggingbroeken en T-shirts liep, een upgrade naar ‘indoor-outdoor dressing’. Denk aan pyjama-achtige silhouetten, golvende broeken en bijpassende geprinte tops met shorts. FashionUnited selecteert de tien beste voorbeelden.

Amiri - Parijs

Beeld via: Amiri SS23

De eerdere ontwerpen van Mike Amiri bestonden uit jeanswear, maar zijn SS23 collectie is uitgebreid met een verscheidenheid aan stijlen. Verschillende bij elkaar passende items kunnen met elkaar gecombineerd worden. Look 9 bestaat uit een gestreept overhemd, gestoken in een korte broek met band, beide met het Amiri logo, getoond onder een strakke blauwe overjas.

Bianca Saunders - Parijs

Beeld via: Bianca Saunders SS23

De Brits-Jamaicaanse ontwerpster toont verschillende vloeiende ontwerpen, waaronder verschillende bij elkaar passende sets in een zijdeachtige stof. Look 12 bestaat uit een bruine top met een asymmetrische gedrapeerde voorkant over een bruine broek.

Carlota Barrera - Londen

Beeld via: Carlota Barrera SS23

Een reis naar Cuba in december 2021 was het uitgangspunt voor de lente/zomercollectie 2023 van de in Spanje geboren ontwerpster Carlota Barrera. Daarin zijn verwijzingen naar het traditionele 'guayabera'-hemd opgenomen. Look 10 is een door een pyjama geïnspireerd blauw-wit gestreept overhemd met lange mouwen en bijpassende Bermuda shorts, gecombineerd met sokken en loafers.

Dhruv Kapoor - Milaan

Beeld via: Dhruv Kapoor SS23

Kapoor schreef geschiedenis als de eerste Indiase ontwerper die tijdens de Milanese mannenmodeweek zijn collectie toonde. Look 14 bestaat uit een oversized blauw krijtstreep overhemd met een koord in de taille en bijpassende short. Beide zijn versierd met stickers.

Dries Van Noten - Parijs

Beeld via: Dries van Noten SS23

Dries Van Noten vertelt dat hij mannelijke subculturen heeft onderzocht om inspiratie op te doen voor SS23. "Mensen uit de Garage scene, cowboys, slaperige dromers," zegt hij. Vandaar de golvende pyjama-achtige stijlen. Look 11 bestaat uit een gestreepte broek met een extra brede elastische tailleband, een witte tanktop en een zwart jasje met rits.

Family First - Milaan

Beeld via: Family First SS23

Voor dit seizoen presenteert het merk een collectie met als thema "I Love Milano", een samensmelting van de Italiaanse sartoriale knowhow met hedendaagse Amerikaanse stijl. Er zijn ook verschillende prints die aan de Siciliaanse zomer deden denken. Look 11 is bijvoorbeeld een crèmekleurig zijden hemd en broek, beide versierd met een print van citrusvruchten.

Federico Cina - Milaan

Beeld via: Federico Cina SS23

De SS23 collectie van Federico Cina is geïnspireerd door een reis naar de Italiaanse thuisstad van de ontwerper, en een kleurenverhaal dat beïnvloed is door de nabijgelegen zoutpannen van Cervia. Look 32 omvat een losvallend shirt met blauwe, gele, witte en bruine strepen, dat contrasteert met een broek in wit, beige en blauw.

Emporio Armani - Milaan

Beeld via: Emporio Armani SS23

De SS23-collectie, die voor het eerst sinds de laatste paar seizoenen weer op de catwalk te zien was, zat weer vol met veel van Armani's traditionele ontwerpcodes, zoals ontspannen, gelaagde pakken, maar er werd ook geëxperimenteerd met frisse prints en kleuren. Look 91 is een relaxte linnen broek met koordsluiting en een ivoor, groene en roestkleurige wijde streep.

Givenchy - Parijs

Beeld via: Givenchy SS23

Tussen de sweats met veel logo's, de 'gorpcore'-stijlen en de relaxte pakken, toont Matthew Williams een paar door pyjama’s geïnspireerde shirt- en short combinaties. Look 38 bestaat uit dubbel gelaagde gestreepte shirts en shorts met het Givenchy logo in een kleine all-over print. Een bijpassende pet en handschoenen maakten de look compleet.

Rhude - Parijs

Beeld via: Rhude SS23

Rhuigi Villaseñor heeft zijn streetwear visie ondergedompeld in luxe in een collectie met als titel: 'New Money'. De modeshow blijft trouw aan zijn West Coast roots, met een verscheidenheid aan ontspannen silhouetten. Look 30 bestaat uit zwart en bordeaux gestreepte pyjama's en een contrasterende gestreepte badjas.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.