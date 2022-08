Herenmode trends SS23: Prep School

Voor het SS23 herenmode seizoen kreeg de 'preppy' look opnieuw een andere twist: minder Ivy League, meer 'sport & street'. De kleuren liepen uiteen van vale pastels bij Rhude en neons bij MSGM tot bordeauxrood en zwart bij Dries Van Noten. Belangrijke items en accenten waren onder meer gebreide kabeltruien, bermuda's en belettering. Net als bij de damescollecties van vorig seizoen maakten stropdassen een comeback. Hieronder de tien beste looks uit Parijs en Milaan.

Ami

Image: Courtesy Ami SS23

Tijdens Paris Fashion Week toonde Alexandre Mattiussi een mash-up van Amerikaanse prepster stijl en Parijse cool. Zo bestond look zeventien uit een klassiek navy en wit gestreept ringer T-shirt en een korte witte short onder een windjack met klepzakken. Een baseballpet, sokken en sandalen maakten de look compleet.

Kenzo

Image: Courtesy Kenzo SS23

Voor zijn tweede collectie voor Kenzo, geshowd in Parijs, zei Nigo dat hij het concept van een 'uitdrijvingsceremonie' had gebruikt, geïnspireerd door een van Kenzo Takada's shows uit 1980 die gebaseerd was op het idee van een sportdag op school. Voor look 22 toonde hij een seersucker blazer met twee knopen in groenblauwe en gele strepen, geel en rood gestreepte bermuda's, gemarmerde gebreide sokken en witte loafers met franjes.

MSGN

Image: Courtesy MSGN SS23

Massimo Giorgetti toonde de MSGN collectie in Milaan. Look elf was een rugby shirt in brede warm roze en zwarte strepen versierd met een MSGN merkwapen. Het werd gedragen over een blauw-wit gestreept shirt en korte broek, zwarte sokken en MSGM-merksneakers.

Thom Browne

Image: Courtesy Thom Browne SS23

De show getoond tijdens Paris Fashion Week was gevuld met iconische Thom Browne looks, inclusief tweed jassen, blazers, broeken en lange geplooide rokken. Look 21 was verrijkt met een enorme hoeveelheid design details; een pastel tweed bouclé jasje met een rode geruite voering en bijpassende lange shorts en een wit gekraagd roze shirt met stropdas. De accenten werden gezet met rode en witte bouclé loafers en enkelsokken.

Dries Van Noten

Image: Dries Van Noten SS23

De SS23-collectie van Dries Van Noten, die in Parijs werd getoond, was een eclectische mix van verschillende stijlen: krijtstreepkleding met roze body-con korsetten, westernhemden en -laarzen, motorcrosslooks, pyjama-looks en dan nog een selectie aan preppy stijlen. Voor look 24 toonde Van Noten een trui met diepe v hals en geribde boorden in bordeauxrood en navy met een bordeauxrode broek met plooien aan de voorzijde.

Junya Watanabe

Image: Courtesy Junya Watanabe SS23

Junya Watanabe's Parijse show legde de nadruk op Amerikaanse popart met citaten en kunstwerken van Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jean Michel Basquiat en Keith Haring. Voor look vier toonde hij een utilitair jack met een oranje kraag en een Campbell's soepblik label, over een kaki broek. Als accessoires droeg hij een baseballpet in oranje en bordeauxrood en witte sneakers met dikke zolen.

Rhude

Image: Courtesy Rhude SS23

Rhuigi Villaseñor's look zes in Parijs bestond uit stoffige roze skinny jeans met een rood-wit gestreept shirt en een roze-witte pullover, versierd met witte loafers met kwastjes.

Moschino

Image: Courtesy Moschino SS23

Als onderdeel van de Milan Fashion Week was dit de eerste show van Jeremy Scott volledig in herenkleding sinds hij bij Moschino werkt. Look achttien was een oversized blauw-wit gestreept overhemd met gele strepen over bijpassende shorts, aangevuld met een stropdas, een zwarte ‘boater’ hoed en motorlaarzen.

Hermès

Image: Courtesy Hermés SS23

De collectie van Hermès, ontworpen door Véronique Nichanian, is geshowd in Parijs en bestaat uit zacht gevormde stukken in vale kleuren. De outfit van look twee bestond uit een luchtig licht roze shirt zonder kraag en een kaki short onder een witte blazer, afgewerkt met witte sandalen met open teen.

Paul & Joe

Image: Courtesy Paul & Joe SS23

Dit was de tweede Paul & Joe mannencollectie ontworpen door Adrien Albou. Voor look één toonde hij een turquoise katoenen gebreid vest met bloemenkransen over een gestreept hemd en kaki shorts versierd met bloemen. De outfit werd geaccentueerd met blauwe sokken en zwarte penny loafers.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Marthe Stroom.