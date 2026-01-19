Herenmode: vijf dingen die je moet weten voordat de Parijse shows beginnen

Parijs - Het afscheid van Véronique Nichanian bij Hermès, de tweede Dior-collectie van Jonathan Anderson en de finale van Jacquemus. De herenmodeshows, die dinsdag in Parijs van start gaan, beloven een aantal hoogtepunten. Hier zijn vijf dingen die je moet weten over deze prêt-à-porter-editie.

"De uitdaging om te verkopen"

Zes dagen lang onthullen 66 modehuizen hun wintercollecties via 36 catwalkshows en 30 presentaties.

Na een 2025 gekenmerkt door een grote stoelendans van artistiek directeuren, belooft deze editie ingetogener te worden. In oktober, tijdens de ‘Fashion Week van de eeuw’ zoals veel specialisten het noemden, zagen we de debuten van talrijke artistiek directeuren, waaronder Matthieu Blazy bij Chanel en Jonathan Anderson voor de damescollectie van Dior.

“Nu gaan we een fase in van lagere inzet en verwachtingen”, benadrukt Marc Beaugé, directeur van het tijdschrift L'Étiquette, tegenover AFP. Hij vindt dat ‘het seizoen niet erg spannend is’.

“We zitten midden in een economische crisis en dat heeft gevolgen voor de creativiteit”, analyseert Marie Ottavi, modejournaliste bij Libération. Zij verwacht “zeer pragmatische collecties” om te voldoen aan “de uitdaging om te verkopen”.

Sinds enkele seizoenen “ligt de focus minder op creativiteit en meer op zekerheid”, beaamt Franck Nauerz, directeur van de herenafdelingen van Le Bon Marché en La Samaritaine.

De jonge ontwerpster Jeanne Friot opent de week

Als rijzende ster in de Franse modewereld, showt ontwerpster Jeanne Friot voor het eerst op de officiële kalender, na twee jaar van presentaties. De dertiger, bekend om haar inclusieve en geëngageerde mode, trapt de modeweek af op dinsdag om 15:00 uur, voorafgaand aan de langverwachte show van Pharrell Williams voor Louis Vuitton in de avond.

Onder de nieuwkomers zal ook de Italiaanse ontwerper Luca Magliano, winnaar van de Karl Lagerfeld-prijs in 2023, voor het eerst een show geven. De merken ERL, KML, Sonia Carrasco en Ssstein maken hun debuut op de kalender in de categorie ‘presentatie’.

Jonathan Anderson bij Dior: de druk neemt toe

Woensdagmiddag presenteert Dior de tweede herencollectie van Jonathan Anderson, een van de meest verwachte evenementen van deze Fashion Week.

Na een geprezen zomercollectie in juni en een meer gemengd ontvangen eerste dameslijn, keert de 41-jarige Noord-Ierse ontwerper terug met een wintercollectie voor mannen die nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Jonathan Anderson, beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie, moet nu overtuigen en de nieuwe identiteit die hij voor Dior Homme creëert, versterken.

“De verwachtingen zijn hoog, de druk is groot”, benadrukt Alice Feillard, hoofd inkoop herenmode bij Galeries Lafayette.

Laatste show van Véronique Nichanian bij Hermès

Een emotioneel moment: zaterdagavond presenteert de Franse ontwerpster Véronique Nichanian haar laatste collectie voor Hermès.

Na 37 jaar aan het hoofd van de herenlijn, kondigde de 71-jarige Parisienne, een van de weinige vrouwelijke ontwerpers in de herenmode, in oktober haar vertrek aan. Ze laat een tijdloze en verfijnde visie op mannelijkheid achter.

Haar opvolging is al geregeld: de dertigjarige Britse Grace Wales Bonner zal haar eerste collectie in januari 2027 onthullen.

Loewe en Saint Laurent afwezig

Deze editie wordt gekenmerkt door enkele afwezigen. Het Spaanse merk Loewe, dat zijn eerste herenshow onder leiding van de Amerikaanse ontwerpers Jack McCollough en Lazaro Hernandez zou presenteren, kiest ervoor om een gemengde collectie te tonen tijdens de damesmodeweek in maart.

Saint Laurent, dat in juni terugkeerde op de officiële kalender, is opnieuw afwezig.

Deze afwezigheid biedt echter “andere, meer onafhankelijke, kleinere maar gevestigde merken de kans om meer op te vallen op de kalender”, merkt Alice Feillard op. Ze noemt de Franse merken Lemaire en AMI, en de Amerikaanse ontwerper Rick Owens.

De Japanse modehuizen Issey Miyake en Yohji Yamamoto, vaste waarden op de kalender, zijn ook van de partij, net als de Franse labels 3.Paradis en Egonlab.

De Fransman Simon Jacquemus sluit het evenement af met een show in het Musée Picasso, die naar verwachting veel beroemdheden zal trekken.