Herenschoenentrends voor SS22

Schoeisel boort de essentie van het seizoen aan door gebruik te maken van de belangrijkste thematische invloeden in frisse, hybride ontwerpen. Handgemaakte, stevige outdoor of retro revival esthetiek wordt doordrenkt met een grote hoeveelheid comfort, van lichtere materialen en ondersteunende zolen tot luxueuze, zachte bovenwerken uitgevoerd in hoogwaardige materialen die de drager gemakkelijk binnen en buiten kan dragen.

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een inzicht in de onmisbare nieuwe schoenentrends voor mannen in Voorjaar/Zomer 2022.

Ambachtelijk Comfort

De behoefte van de consument aan ultiem comfort wordt gecombineerd met de ambachtelijke uitstraling van handgemaakte constructietechnieken en gemakkelijke bovenwerken in pantoffelstijl in rustieke, handgeweven texturen. Onafgewerkte, natuurlijke materialen en afwerkingen met gerafelde randen krijgen een luxe tintje door middel van het gebruik van onafgebroken kleuren en contrasterende performance-zolen.

De Zachte Survivallaars

In een onzekere wereld zorgt survivalstyling voor een gevoel van veiligheid en zekerheid. Ruige, stevige enkellaarzen bieden een stevige tred maar met een zachter uiterlijk en gevoel dat niets inboet aan comfort. Ongevoerde suède bovenwerken met textuur rusten op dikke rubberen zolen met een subtiel afgerond profiel, waarbij zeer duurzame eigenschappen gecombineerd worden met een lichte, behaaglijke zachtheid.

Het Nieuwe Retro Sportontwerp

De heropleving van vintage wekt opnieuw belangrijstelling op voor de klassieke sneakerontwerpen uit het verleden. We zien verwijzingen naar de jaren 70 tot 90 in de lichte, slanke hardloopprofielen, loopvlakken met lipje en bovenwerken met retro kleurvlakken in ongebruikelijke kleurencombinaties in dezelfde kleurschakering. Hedendaagse technische elementen zijn op subtiele manier geïntegreerd, verrijkt met vintage esthetiek met moderne duurzaamheid, prestatie-eigenschappen en levensduur.

