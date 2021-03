Herfst 2012 mannenmode trend: lange jassen

Lange jassen vinden we nu ook in de mannenmode. Deze trend was al enkele seizoenen niet weg te denken uit de damesmode en nu presenteren ontwerpers de look voor Herfst 2021 aan een breder publiek. Dezelfde lengtes en eenvoudige vormen die we in damesmode zagen hebben een mannelijke draai gekregen met meer uitgesproken en lineaire vormen.

De meeste ontwerpers creëerden hun eigen versies van de klassieke wollen trenchcoat – Prada, Tod’s en Ermenegildo Zegna presenteerden elegante versies van de look, terwijl Undercover en Fendi kozen voor meer vierkante silhouetten. Louis Vuitton koos voor een gewaagdere benadering door ze een zeer dieprood te verven.

Andere ontwerpers gebruikten prints voor een vleugje speelsheid. De jassen van Moschino waren voorzien van schilderachtige prints die met diepte en dimensie speelden, terwijl A-Cold-Wall koos voor een meer minimalistische benadering met kleurvlakken en Etro lange jassen creëerde met fijnmazige paisley motieven.

De lange jas wordt niet alleen tot trenchcoats beperkt. Een aantal ontwerpers, waaronder Etro, voegde lengte toe aan utilitaire- en parkamodellen.

Prada en Undercover, Herfst 2021

Lange jassen waar je naar op zoek moet gaan voor Herfst 2021

Terwijl lange jassen geen nieuw concept zijn zullen we in Herfst 2021 steeds meer bovenkleding met een lange pasvorm zien. Er zullen verschillende lange bovenkleding stijlen voor heren zijn, vooral naar mate functionaliteit belangrijker wordt voor consumenten in alle kledingcategorieën.

Beelden: Jil Sander; Prada en Undercover (Herfst 2021), Catwalk Images