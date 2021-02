Herfst 2021 Modetrend voor Heren: Abstracte prints

Prints doen voor Herfst 2021 op grote schaal hun intrede in de herenmode – en niet zomaar prints. Ontwerpers wenden zich tot abstracte vormen en motieven in zowel loungekleding en vrijetijdskleding voor mannen.

Moschino integreerde schilderachtige thema’s in de hele collectie met pakken, bovenkleding en broeken die allemaal voorzien waren monochromatische motieven die op brede penseelstreken op doek lijken. A-Cold-Wall benaderden hun collectie op een iets meer minimalistische manier met motieven opgemaakt uit verschillende vormen met een minimalistisch kleurenpalet.

Louis Vuitton en A-Cold-Wall, Herfst 2021

Louis Vuitton volgde de trend met vlakken kleur op diverse kledingstukken, ook alsof ze opgeschilderd waren, terwijl zowel Etro als MSGM het figuratieve opzochten met herhalende motieven in mooie vormen. Fendi koos de middenweg met herhalende motieven of abstracte vormen.

Prints komen allang voor in de herenmode; merken verwerken steeds meer kleurenvariaties en motieven in hun kleding en consumenten vragen in toenemende mate om uitgesproken dessins. Met Herfst 2021 in het verschiet zien we dat prints steeds meer beïnvloed zijn door kunst, met conceptuele en gewaagde inspiraties.

De abstracte prints om naar uit te kijken in Herfst 2021

Prints worden steeds meer uitgesproken naar mate Herfst 2021 nadert. Inkopers zullen een oogje moeten houden op artistieke en conceptuele vormen, grotere vormen en monochromatische of minimalistische paletten waar opstellingen de boventoon voeren.

Beelden: Unsplash, Louis Vuitton en A-Cold-Wall (Fall2021), Catwalk Images