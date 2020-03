Herfst Winter 2020/21 Damesmode Kleurentrends op de Catwalk

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijkste kleurentrends uit het Herfst Winter 2020-21 damesmode seizoen.

De catwalk experts van Trendstop presenteren de essentiële damesmode kleurentrends die tijdens de internationale modeshows hun opwachting maakten. In de collecties van het seizoen werden conventionele kleurenpaletten opnieuw uitgevonden door ontwerpers die consumenten trachtten te inspireren met een reeks frisse en onverwachte combinaties. Aan de hand van de grote mondiale gesprekken van de dag werd kleur gebruikt om nieuwe visies uit te beelden en de evolutie van de denkwijze omtrent mode te weerspiegelen. Ons uitgebreide internationale catwalk verslag en de bijbehorende kleurenbeelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de beste keuzes kunt maken voor uw collecties.

Deze week krijgen lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie belangrijke kleurgroeperingen die cruciaal zullen zijn voor uw damesmodecollecties in FW20-21 en daarna. In een snel veranderende wereld verbindt Delightful Vintage Combos ons met het verleden dankzij een geruststellende nostalgische esthetiek. Een grotere bewustwording van het milieu bepaalt de rustgevende tinten in Eco Neutrals, terwijl subtiel verwezen wordt naar het afbreken van genderbarrières in Softly Masculine Autumnal Tones.

Het traditionele palet wordt rijker en geraffineerder in de verfijnde warmte van Almond Cream en Sunbaked Earth Tones. Jeugdige felle kleuren zorgen voor een vrolijk aspect en verlenen een dynamische energie aan kleding en accessoires.

Delightful Vintage Combos

Levendige maar verfijnde geblokte vlakken van verzadigde pasteltinten, gouden geeltonen en retro bruin zorgen voor een Mid-Century uitstraling op de catwalks en weerspiegelen de hernieuwde belangstelling van consumenten voor nostalgische verwijzingen. Het palet, dat een gevoel van vreugde en speelsheid oproept, legt de blijvende allure van ‘terugblikken’ vast in tijden van onzekerheid.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Prada, Christopher Kane, Tods, allen Herfst/Winter 2020-21

Eco Neutrals

Neutrale kleurgroeperingen nemen een voorbeeld aan de groeiende duurzaamheid- en slow fashion bewegingen. Ecologisch geïnspireerde tinten helpen mensen opnieuw de verbinding te maken van de natuur. Koel grijs gekleurd taupe en beige, gecombineerd met warme crèmekleurige tinten, verheffen het palet tot een hoogwaardig niveau, terwijl de doordachte toepassing van verzachte felle tinten een hedendaagse update bieden.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Sies Marjan, Cividini, Agnona, allen Herfst/Winter 2020-21

Softly Masculine Autumnal Tones

Terwijl de modebranche een meer gender neutrale houding aanneemt worden op subtiele manier tinten uit het herenmodepalet bij vrouwen geïntroduceerd. Herfstgroen met een vleugje koude, aardse bruintinten en kobalt accenten worden gecombineerd met contrasterende zachte lilatinten en oudroze voor een mooie combinatie van mannelijk en vrouwelijk.

Beelden viaTrendstop, van links naar rechts: Lovechild, Wooyoungmi, Tibi, allen Herfst/Winter 2020-21

