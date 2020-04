Herfst Winter 2020-21 damesschoenen op de catwalk

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de onmisbare stijlen die bepalend zullen zijn voor de schoenenmode trends in Herfst Winter 2020-21.

Het team van Trendstop biedt lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie van de meest kenmerkende schoenentrends die van invloed zullen zijn op de collecties van het FW20-21 seizoen en daarna. Frisse ideeën die de damesschoenen markt verheffen en stimuleren focussen op kwaliteit en ambachtelijke niveaus van vakmanschap gecombineerd met grote functionaliteit en een hedendaagse esthetiek. Onze samengestelde catwalk verslagen en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de best mogelijke beslissingen kunt nemen.

Deze week presenteert Trendstop drie schoenentrends voor vrouwen in Herfst Winter 2020-21. Outdoor/actieve looks worden versterkt voor comfort en controle in een veranderend klimaat in The Next Level Outdoor Hybrid terwijl The Uber Refined Vintage Boot de heropleving van vintage en retrothema’s verkent. Ondertussen introduceert The Chiselled Toe een onmisbaar silhouet dat kan worden toegepast op verschillende schoenen categorieën.

The Next Level Outdoor Hybrid

Schoenen gemaakt voor het buitenleven worden naar een hoger niveau gebracht met hybride/moonboot silhouetten die zich aanpassen aan extreme omstandigheden. Beschermende, gewatteerde schachten houden de kou buiten, terwijl door tractor banden geïnspireerde profielen en getande zolen de drager goed verankeren op ruig terrein. Details zijn geïnspireerd door de active sector met speciale veters en trekkoord sluitingen.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Iceberg, Shrimps, Christian Dior, allen Herfst Winter 2020-21.

The Uber Refined Vintage Boot

Met de heropleving van vintage en door vintage geïnspireerde trends wenden laarzen zich tot het verleden voor styling inspiratie. De nadruk op eigenschappen van materialen en verfijnde constructies maakt gebruik van een hoogwaardige, luxe esthetiek. Retro lak, exotische huiden van reptielen en hoogwaardige detailtechnieken versterken het luxe gevoel.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Ports 1961, Lanvin, Missoni, allen Herfst Winter 2020-21.

The Chiselled Toe

Een belangrijke neus voor FW20-21 is de smalle, vierkante neus die gebeiteld is voor een scherp gedefinieerde look. De puntige neuzen van het voorgaande seizoen zijn nauwkeurig op het puntje afgesneden waardoor het silhouet van laarzen en hakken verlengd wordt. Subtiele versiersels en details zijn zorgvuldig overwogen, waardoor de focus op de vorm blijft.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Proenza Schouler, A.W.A.K.E Mode, Jason Wu, allen HerfstWinter 2020-21.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het SS20 Key Formal & Casual Footwear Directions rapport van Trendstop, met alle onmisbare catwalk stijlen voor het komende seizoen. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.