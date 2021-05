Herfst/Winter 2021: Accessoiretrends in damesmode

Beelden via Trendstop

Accessoire-ontwerpen weerspiegelen de belangrijke thema’s van het seizoen waarbij ultiem comfort en terugkerende vintage trends op de voorgrond treden. Tassen-, zachte accessoire-, sieraden- en brillentrends smelten naadloos samen met confectie en creëren daarmee top-tot-teen looks die de mentaliteit van de consument goed weergeven. Met een mix van optimisme over de toekomst gecombineerd met fysieke en emotionele beschermende eigenschappen, bereiden ze ons voor op dit nieuwe modetijdperk.

Speelse Vintage Accessoires

Een speels, luchtig gevoel duikt op voor accessoires, zoals ook in kleding te zien is. Zachte accessoires, tassen en sieraden laten zich inspireren door vintage ontwerpen en herinneringen uit de kindertijd en weerspiegelen daarmee een meer optimistische zienswijze onder consumenten en de verkenning van troost door middel van nostalgie. Handgemaakt haakwerk, erfstukken en op speelgoed geïnspireerde afwerkingen leggen een levendiger en hoopvoller sentiment vast.

Toekomstige Vintage

Terugkerende vintage-ontwerpen krijgen een ultramoderne draai, geïnspireerd door Futurisme. Vintage silhouetten en stijlen zijn vervaardigd in hedendaagse, technische materialen of mat Perspex en hoogglanzende metallic afwerkingen die herinneren aan het ruimtetijdperk. Gewaagde, overdreven proporties zorgen voor een statement uitstraling met subtiele beschermende en afschermende eigenschappen in de vorm zonneklep-achtige brillen en grote sieraden.

Subtiel Gestructureerde Zachte Accessoires

Nu dat comfort een onmisbaar onderdeel van de trends van het seizoen is geworden, zijn superzachte en behaaglijke accessoires verkrijgbaar met casual/formele kruisingseigenschappen in de vorm van hun subtiel gestructureerde uiterlijk en gebruik van hoogwaardige materialen. Vormen zijn bol en gewatteerd met een zacht, kussenachtig gevoel, verhoudingen zijn oversized en details zijn minimalistisch. Technisch nylon refereert aan invloeden van buitenkleding met zijn beschermende, duurzame eigenschappen, terwijl boterzacht leer voor luxe zorgt.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring Summer 2021 Key Bags & Belts Directions rapport van Trendstop, met alle belangrijke accessoiresilhouetten uit de SS21 modeshows. Klik op de banner voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.