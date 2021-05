Herfst/Winter 2021 macrothema: Geïntegreerde globalisering

Hoewel er een splitsing heeft plaatsgevonden in de fysieke wereld, trachten ontwerpers en producenten ons weer met onze wereldgemeenschap te verbinden door middel van samenwerkingen en de bevordering van een meer inclusieve cultuur. Het hernieuwde gevoel van gemeenschap onder consumenten en de behoefte aan de verbreding van grenzen wordt hierin weerspiegeld; Geïntegreerde globalisering spreekt deze positieve, op de buitenwereld gerichte blik aan.

Thematrend

Geïntegreerde globalisering stimuleert een diepere en meer authentieke verbinding met wereldgemeenschappen met een expressieve verzekerdheid die culturele geschiedenis en ambachtelijke schoonheid viert. De focus op natuurlijke omgevingen spreekt een duurzame benadering aan die goed is voor zowel de mens als de planeet.

Printtrend

Op werelderfgoed geïnspireerde prints worden voor een hedendaags publiek geüpdatet met zwart-witte kleuren, verzachte geometrische motieven en gewaagde statement strepen in onverwachte opstellingen. Bloemen- en botanische prints met een oosterse invloed verwijzen naar de vintage heropleving met tropische bloesems uitgevoerd in traditionele schildertechnieken.

Confectietrend

Het basisthema van het seizoen – comfort – zien we terug in behaaglijke confectie geïnspireerd op mondiale kledingvoorschriften. Silhouetten zijn oversized, in superzachte, contrasterende natuurlijke stoffen die een gelaagde look creëren. Met de aanhoudende integratie van mode en sportkleding worden sportieve silhouetten voorzien van decoratieve details en oppervlakprints uit het thema van werelderfgoed.

