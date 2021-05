Herfst/Winter 2021 Macrothema: Superverfijnd Vintage

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited een vroeg, gangbaar macrothema voor Herfst Winter 2022, Superverfijnd Vintage.

De heropleving van vintage trends houdt aan met de ontwikkeling van traditionele kleurpaletten, print ideeën en vormen die door een moderne lens worden bekeken. Consumenten zijn op zoek naar nostalgisch comfort en investeren nu graag in hoogwaardige kleding; Uberverfijnd Vintage omvat deze kernelementen met stukken die het beste van vintage combineren met hedendaagse ontwerpen die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Thematrend

Uberverfijnd Vintage viert de schoonheid van lange levensduur, met hyper-verheven vintage verwijzingen en een balans tussen Scandinavisch minimalisme en Italiaans vakmanschap. Dit ziet men terug in een hoogwaardig, verfijnd kleurenpalet, sculpturale vormen en silhouetten, en architecturale verwijzingen in een breed assortiment productcategorieën.

Kleur- en printtrend

Vintage kleuren worden op veel doordachtere manier toegepast, en zijn tegelijkertijd expressief en verfijnd in verzadigde tinten of getemperde neutrale/pastel combinaties. Geometrische prints met abstracte bloemen en retro-motieven hebben een speels karakter, terwijl we mannelijke invloeden terugvinden in de heropleving van uitgesproken strepen.

Producttrend

Traditionele invloeden worden geüpdatet met eenvoudige lijnen en aandacht voor detail. Confectie is bescheiden, met lange, sculpturale silhouetten die het lichaam flatteren. Traditionele lederwaren krijgen een opfrisser met gebruik van hoogwaardige materialen en behandelingen en nieuwe verhoudingen, terwijl vrouwelijke invloeden af te lezen zijn uit de afwerkingen, zachte texturen of vintage stoffen zoals kant.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Herfst Winter 2022 Vroeg Gangbare Macrothema, Superverfijnd Vintage, rapport. Klik hier voor uw gratis exemplaar.

