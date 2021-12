Herfst/Winter 2022 Concept Sleutelproduct: Bescheiden Vintage

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited een belangrijk productconcept voor damesmode in Herfst Winter 2022 dat onontbeerlijk zal zijn voor toekomstige collecties.

Zelfvertrouwen en een gevoel van vrijheid vormen de kern van de Bescheiden Vintage-trend. Het is een krachtige en vrouwelijke trend met silhouetten die ontworpen zijn met beweging en comfort in gedachten. Deze evolutie van bescheiden kleding is verre van beperkend en beidt nieuwe interpretaties van een volkomen moderne manier van kleden.

Op Vintage Geïnspireerde Luxe

Strakke, eenvoudige lijnen worden uitgebalanceerd met splitten, uitsnijdingen, draperingen, unieke inzetstukken en oppervlakaccenten die een nieuwe vrijheid van expressie uitdrukken. Met bescheiden snitten zijn de op vintage geïnspireerde jurken en combi-sets in neutrale tinten comfortabel en tevens verfijnd. Mix-en-match stukken worden in lagen gedragen en vormen een elegante collectie van tactiele, draagbare dag-tot-avond stukken met een extreem hoogwaardige esthetiek.

Het Lounge Breisel

Comfortabele breisels zijn geïnspireerd op loungekleding met stijlen die moeiteloos de overgang maken van dag tot avond. Lome twinsets zijn gemaakt van zijde kasjmier en wolmix, met gevlekte strepen in dezelfde kleurschakering die het vintage gevoel moderniseren. Poncho’s tot op de grond verhullen het lichaam maar blijven gestroomlijnd, terwijl subtiele ambachtelijke details zijn aangebracht om de textuurmatige oppervlakten te versterken.

Het Nieuwe Formeel

Er vindt een overgang plaats van gestructureerde snitten naar een nieuw spel met verhoudingen, gepaard met strakke lijnen en zachte draperingen. Silhouetten zijn langgerekt, en spelen op traditionele snitten met lichter gewicht en luxueuze stoffen die zachtjes en wijd langs het lichaam vallen, voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Kleuren zijn gedempt maar vergrote Schotse ruiten en strepen in interessante kleurencombinaties maken een impactvol statement.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.