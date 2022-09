Herfst/winter 2023 accessoiretrends: belangrijke items voor kouder weer

Accessoires voor koud weer zijn een integraal onderdeel van elk winterassortiment. De modeshows van FW22 zaten vol inspiratie voor deze cruciale categorie voor zowel het komende seizoen als de winters die nog moeten komen.

De gebreide capuchon

Beeld: Via/Met dank aan Altazzurra FW22

Joseph Altuzarra serveerde een collectie met breisels met een aardse, ambachtelijke uitstraling: look 20, getoond op Victoria Fawole, omvatte een zeemeerminrok gekoppeld aan een trui met volant en franje; een gebreide capuchon met pompons aan het uiteinde van lange draden maakte een totaallook compleet.

Beeld: Via/Met dank aan Gucci FW22

Bij Gucci creëerde Alessandro Michele een soortgelijk head-to-toe ensemble, gedragen door Jiang Ruiq: look 19 was een pointelle capuchon, een top, een bijpassende broek en sweater set, allemaal versierd met het Adidas logo en strepen.

De hoge muts

Beeld: Via/Met dank aan Mark Fast FW22

Gebreide beanies zijn een vaste waarde geworden in elk assortiment voor koud weer. Dit seizoen toonden verschillende ontwerpers verlengde versies. Bij Mark Fast bestond look 26 uit sportieve kledingstukken, afgewerkt met een extra hoge blauwe beanie.

Beeld: Via/Met dank aan Daniela Gregis FW22

Op vergelijkbare wijze toonde look 5 van Daniela Gregis een bruine gebreide beanie met bijpassende wanten, als accessoire bij een jurk met print en een houndstooth jasje.

De halflange kleurrijke leren handschoenen

Beeld: Via/Met dank aan Alberta Ferretti FW22

Verschillende ontwerpers toonden kleurrijke middellange lederen handschoenen. Blikvangers waren onder meer een doorgestikt paar van Alberta Ferretti in diepblauw met een brede rand van imitatiebont, als accessoire bij een blauw fluwelen pak.

Beeld: Via/Met dank aan Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW22

Voor look 48, toonde Andreas Kronthaler bij Vivienne Westwood mauve leren handschoenen met vingers die om de pols konden worden gewikkeld.

De extra lange wollen sjaal

Beeld: Via/Met dank aan Antik Batik FW22

Look 12 van Antik Batik omvatte een zeer lange wollen sjaal in meerdere strepen, gekoppeld aan een capuchon.

Beeld: Via/Met dank aan Maison Ullens FW22

Het Belgische merk Maison Ullens toonde een extra lange sjaal met structuur als accessoire bij een volledig witte look.

De aran gebreide handschoen

Beeld: Via/Met dank aan Coperni FW22

Voor look 7 gedragen door Alaato Jazyper combineerden de ontwerpers van Coperni, Arnaud Vaillant en Sébastien Meyer, lange witte aran gebreide handschoenen met een bodysuit met capuchon en zwarte over-the-knee sokken en loafers met vierkante teen.

De handschoen in schapenvacht

Beeld: Via/Met dank aan Dion Lee FW22

Voor look 3 gedragen door Sherry Shi toonde Dion Lee een beige leren handschoen met riem en gesp, afgezet met schapenvacht en passend bij een korset, over een zwarte leren cargo broek.

De oversized shawl

Beeld: Via/Met dank aan Dsquared2 FW22

DSquared2 toonde een gebreide sjaal over een jurk met een empire taille en print en versierde hem met een hoge muts, een gehaakte tas en gemarmerde gebreide handschoenen.

Beeld: Via/Met dank aan Gabriela Hearst FW22

Bij Gabriela Hearst bevat look 13 van Saskia de Brauw een lange sjaal met franjes in een perzikkleurig breisel, gecombineerd met een soortgelijke trui en rok in dezelfde kleur.

De gebreide panty's en leggings van zware kwaliteit

Beeld: Via/Met dank aan Chanel FW22

De overvloed aan minirokjes en korte broeken die voor het winterseizoen werden getoond, creëerden een boost voor de kousensector. Veel ontwerpers toonden panty's in een zwaar breigoed. Chanel look 54 toonde panty's in een rood, gemarmerd ribbreisel als accessoire bij een tweed pak en lakleren pumps met puntige teen.

Beeld: Via/Met dank aan Diesel FW 22

Voor Diesel look 46 toonde Glenn Martens een zware wafelgebreide legging in een grafisch patroon. Ze werden gecombineerd met een jasje van oranje en roze teddybont en een brede wafelriem.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.