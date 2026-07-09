Hermès presenteert zijn allereerste haute couture-collectie in januari 2027

Parijs - Luxegroep Hermès stapt in de haute couture en presenteert zijn allereerste collectie in januari. Dit bevestigt de groep aan AFP, na een bericht van Women's Wear Daily.

De Franse ontwerpster Nadège Vanhée is verantwoordelijk voor het ontwerp van deze eerste collectie. Zij staat sinds 2014 aan het hoofd van de damescollecties van de groep, aldus het Franse merk.

De zadel- en lederwarenmaker, bekend om zijn iconische tassen zoals de Birkin en de Kelly, voegt zich bij het officiële programma van de Haute Couture Week Lente/Zomer 2027. Deze vindt plaats van maandag 25 tot en met donderdag 28 januari.

“Wat ons interesseert in haute couture, is het vakmanschap. We hebben al een zeer, zeer hoog niveau en een ongelooflijke leerkwaliteit, en we dachten: ‘waarom niet?’”, lichtte Axel Dumas, directeur van de luxegroep, in februari 2025 toe.

Haute couture, het meest prestigieuze podium in de modewereld, voldoet aan zeer precieze criteria. De modellen moeten origineel, op maat en met de hand gemaakt zijn. Ze worden exclusief ontworpen door de vaste artistiek directeur van het merk, in ateliers in Frankrijk.

Elk modehuis presenteert jaarlijks twee shows in Parijs, in januari en juli. Deze shows bevatten minimaal 25 passages met een mix van dag- en avondlooks. De stukken zijn bestemd voor grote gala's en rode lopers.

Slechts dertien modehuizen hebben de juridisch beschermde ‘haute couture’-erkenning. Hiertoe behoren luxegiganten als Dior, Chanel en Givenchy, maar ook Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille en Schiaparelli. Voor zijn debuut is Hermès uitgenodigd als gastlid, net als Balenciaga, voordat het eventueel de officiële erkenning kan aanvragen.