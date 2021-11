Hervé Léger lanceert nieuwe casual modelijn Hervé

Hervé Léger, het modehuis dat bekend staat om de nauwsluitende jurken, kondigde vandaag de komst van een nieuwe lijn aan. De nieuwe casual collectie is ontworpen om ‘het lifestylebereik van het merk te vergroten en te voldoen aan de eisen van de moderne vrouw’, zo laat het merk weten in persbericht.

Hervé by Hervé Léger, zoals de nieuwe collectie heet, belichaamt volgens het merk een casual esthetiek. Met mode voor een actieve lifestyle hoopt het merk zijn trouwe klantenkring uit te breiden door een nieuwe groep consumenten aan te spreken. Tegelijkertijd is de nieuwe lijn een eerbetoon aan de kenmerkende, nauwsluitende ontwerphandschrift van Hervé Léger.

De collectie omvat een reeks bodysuits, sweatshirts, nauwsluitende T-shirts, leggings, fietsshorts, jurken en oversized jassen. De nadruk ligt op de manier waarop de materialen bewegen, stretchen en zich naar het lichaam vormen, waardoor de drager zich ontspannen en comfortabel voelt in zijn dagelijkse garderobe. Een aantal items toont het nieuwe Hervé-logo in contrasterende tinten met kleuraccenten als citroen, lila, felroze, salie en sepia.

Nieuwe lijn Hervé is toegankelijk en draagbaar

“Dit is een geschikt moment om het bereik van Hervé Léger te vergroten”, zegt Melissa Lefere-Cobb, senior vicepresident bij moederbedrijf Centric Brands in het persbericht. “Een hernieuwde interesse in de stijl van de jaren 90 en onze kracht als iconisch luxemerk gaf ons het perfecte platform om een boeiende nieuwe merkextensie te creëren en daarmee een nieuw publiek te bereiken.”

Christian Juul, creatief directeur bij Hervé Léger, voegt hieraan toe: “Ik wilde een manier vinden om de ultravrouwelijke stijl van onze hoofdlijn toegankelijker te maken, draagbaar voor elke dag. Stel je de skatecultuur voor in de mix met iconische supermodellen: denk bodysuits met hoodies en pastelkleuren uit de jaren 70, gecombineerd met grafisch zwart-wit – en voilà, dat is de stijl van Hervé by Hervé Léger.”