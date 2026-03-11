Het Chanel-jasje beleeft een renaissance: het fenomeen onder de loep

Iedereen die het heeft gepast, zegt hetzelfde: “Je moet het dragen om het te begrijpen”. Het Chanel-jasje, een meesterstuk van het Franse modehuis, vereist een fysieke kennismaking voor een juiste waardering. Een niet onbelangrijk detail in een tijdperk waarin verlangen bijna altijd via een scherm ontstaat, maar wat de opmars van dit icoon op de tweedehandsmarkt niet in de weg staat. Wat schuilt er achter deze plotselinge toename in begeerlijkheid? Is het Chanel-jasje op weg een even krachtig speculatief bezit te worden als de Birkin-tas? FashionUnited heeft de kwestie onderzocht.

Wat maakt een Chanel-jasje zo speciaal?

Maar waar hebben we het precies over? Het tweed mantelpak en daarmee het jasje, ontstond bij Chanel al in de jaren twintig. Het verhaal is bekend: “Geïnspireerd door de nonchalante elegantie van de mannen in haar leven, met name de hertog van Westminster, doorbrak Gabrielle Chanel de kledingcodes van haar tijd door stoffen te kiezen voor hun comfort, zoals jersey en later tweed, die ze nog soepeler maakte.”

Het document van het modehuis verduidelijkt een van de redenen voor het succes van het Chanel-jasje: de rechte, gestructureerde lijn, die van rand tot rand sluit. Dit definieert de uitstraling. “De elegantie van een kledingstuk is de vrijheid om te bewegen”, verklaarde de grote couturier, en de constructie van het iconische jasje volgt alleen dit principe.

Chanel SS25 show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De vervaardiging van het kledingstuk volgt een nauwkeurig bestek: de voorkant is recht van draad gemonteerd, zonder coupenaden, voor meer soepelheid zonder de pasvorm te verliezen. Hetzelfde principe geldt voor de achterkant, die slechts door een naad in het midden wordt gescheiden. De mouw is hoog op de schouder ingezet voor maximale bewegingsvrijheid. De voering voldoet aan dezelfde eisen: “evenveel banen voering als banen tweed. De twee stoffen, nauwkeurig en bijna onzichtbaar aan elkaar gestikt, bewegen samen, zonder dat iets de beweging belemmert.”

Het Chanel-jasje staat ook bekend om zijn messing ketting, aangebracht op de voering voor een perfecte valling, en om zijn biezen en juweelknopen van galaliet, hars of metaal – vaak versierd met de dubbele C vanaf het tijdperk van Karl Lagerfeld.

“Een Chanel-jasje (...) is een onmisbaar item in de vrouwelijke garderobe. Het is een tijdloos model, geschikt voor vrouwen en mannen van alle leeftijden.” Kerry Taylor.

Deze combinatie van structuur en comfort draagt bij aan het succes. Voor Kerry Taylor, oprichtster van het gelijknamige Britse veilinghuis, ligt de kracht in de veelzijdigheid. In een e-mail aan FashionUnited bevestigt ze: “Een direct herkenbaar Chanel-jasje, dat zowel bij een jeans als bij een rok of broek gedragen kan worden, is een onmisbaar item in de vrouwelijke garderobe. Het is ook een tijdloos model, geschikt voor vrouwen en mannen van alle leeftijden. Steeds meer mannen kopen ze trouwens.”

Hoeveel kost een Chanel-jasje?

Twee keer per jaar organiseert het Britse veilinghuis Kerry Taylor Auctions een veiling genaamd “Passion for Fashion”, waar verschillende modemerken vertegenwoordigd zijn. Bij de analyse van de verkoopresultaten tussen 2020 en 2025 observeerde FashionUnited een stijging van de gemiddelde prijs van Chanel tweed mantelpakken die op veilingen werden verkocht.

Kerry Taylor bevestigt: “De prijzen van stukken van vóór Virginie Viard, voormalig artistiek directrice van Chanel, zijn ontegenzeggelijk gestegen.” Ze voegt eraan toe: “Kopers zoeken ook naar bepaalde kenmerkende elementen uit het Chanel-vocabulaire van Karl Lagerfeld: de kettingen, het duidelijke gebruik van het logo en de knopen, de prachtige fantasiestoffen.” Ze preciseert tot slot dat de Métiers d'Art-collecties, die qua materialen en versieringen op demi-couture lijken, “bijzonder gewild” zijn.

Volgens de oprichtster is deze populariteit deels te verklaren doordat “kopers deze kledingstukken als een goede prijs-kwaliteitverhouding beschouwen in vergelijking met de prijs van een nieuw Chanel-jasje vandaag de dag”.

In december 2025 werd een zwart met bruin tweed jasje van Chanel door Karl Lagerfeld, uit de herfst-wintercollectie 2018-19, verkocht voor 1.430 pond (ongeveer 1.640 euro) bij Kerry Taylor Auctions. In Frankrijk, bij veilinghuis Penelope’s, ging een Chanel-jasje uit 2020, aangeboden voor 600 euro (geschat tussen 700 en 1.000 euro), weg voor 2.990 euro. Hoge prijzen voor de meeste consumenten, maar nog steeds ver onder die van de huidige collecties: op de website van het merk naderen de tweed jasjes uit de lente-zomercollectie 2026 de 9.000 euro.

Hoewel de doorverkoopprijzen van Chanel-jasjes nog steeds lager zijn dan die van de hedendaagse collecties, stijgen ze bijna overal. “Vroeger werd een Chanel-jasje doorverkocht voor ongeveer 1.500 euro, daarna verdubbelde dat in 2015”, vertelt Tami Kern, oprichtster van het tweedehandsbedrijf Kern1 en specialist in Chanel-jasjes. “Dat bleef een paar jaar zo en sinds de coronapandemie is het weer gestegen. Nu liggen de doorverkoopprijzen tussen de 2.500 en 3.000 euro.”

Deze prijsstijging geeft aan dat de waardebehoud van het Chanel-jasje goed tot uitstekend is, althans op de lange termijn. Tot nu toe lijkt het Chanel-jasje inderdaad geen speculatief bezit op korte termijn te zijn geworden, zoals een Birkin-tas van Hermès dat wel kan zijn.

De tentoonstelling “Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto” komt naar Londen Credits: Courtesy of Victoria and Albert Museum

“Het Chanel-jasje blijft een veilige investering”, bevestigt Pénélope Blanckaert van veilinghuis Penelope's telefonisch. “Als je in Chanel investeert, [weet je dat] het zijn waarde niet zal verliezen. Maar voor hoge prijzen moet het wel een zichtbaar logo hebben. Een jasje zonder extern logo wordt niet op dezelfde manier getaxeerd als een jasje met een logo op de knopen of elders, hoewel het een zeer herkenbaar product blijft.”

Hoewel deze rage zich concentreert op archiefstukken, zijn de huidige collecties uiteraard niet vreemd aan dit succes.

Van Matthieu Blazy tot de “Old Money”-trend

Bij zijn komst bij Chanel in 1983 blies Karl Lagerfeld het mantelpak nieuw leven in. “Hij herinterpreteerde het met brutaliteit en humor, en ving als geen ander de tijdgeest en de verlangens van vrouwen”, staat te lezen in het document van het modehuis aan de Rue Cambon. Een zin die ook van toepassing is op het recente werk van Matthieu Blazy, de artistiek directeur van het merk die in december 2024 werd benoemd.

“Matthieu Blazy heeft het Chanel-jasje weer begeerlijk gemaakt”, stelt Tami Kern. “Normaal gesproken loopt Chanel voor op wat komen gaat, terwijl Blazy meer in het moment, in het heden leeft. En dat trekt nieuwe klanten aan.”

De Chanel-mantelpakken in de Haute Couture SS26-show van Matthieu Blazy. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In zijn drie shows voor het Franse modehuis plaatste de Frans-Belgische ontwerper het mantelpak centraal in de collectie. Een lichter, gerafeld, en door materialen getwist mantelpak, soms bewerkt door de Flou-ateliers in plaats van de Tailleur-ateliers, zoals de traditie voorschrijft. Aan deze vrijheid in de vervaardiging wordt een vrijheid in kleuren toegevoegd: een palet van cosmetische tinten voor de Haute Couture-show, of pop- en stadskleuren voor de Métiers d'Art-show. Kortom, een frisse wind die zowel het publiek als de modepers veroverde.

“Tweed kan snel zwaar en vormloos worden, maar die van Blazy leek verrassend licht”, schreef bijvoorbeeld Nicole Phelps voor Vogue Runway over de lente-zomercollectie 2026, de eerste van Blazy voor Chanel. Ze voegt toe: “Het is jaren geleden dat het korte tweed jasje van Chanel een cultobject was, extreem begeerd en veel gekopieerd, maar Blazy heeft de mode ervan nieuw leven ingeblazen.”

Chanel Métiers d'Art 2026-show in de metro van New York. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Enkele maanden later, in december 2025, opende model Bhavitha Mandava de Chanel Métiers d’art-show op een perron van de New Yorkse metro, met het Chanel-jasje nonchalant over haar grote gewatteerde leren tas die ze over haar schouder droeg. Wat volgde was een filmische enscenering, waarin de modellen kwamen en gingen in dit alledaagse decor, hun jas of mantel over de arm, waardoor het modehuis in het echte leven van stadsvrouwen werd gekatapulteerd. Het tweed jasje van Chanel verloor zo zijn laatste oubollige trekjes en omarmde een realiteit waarin de jonge generatie zich kan herkennen.

Want het gaat inderdaad om hen. Gen Z (de generatie geboren tussen eind jaren negentig en begin jaren 2010) is de doelgroep die Chanel wil verleiden. Een generatie die het jasje bekijkt door de filter van die beroemde TikTok-trend: de “Old Money aesthetic”.

De “old money”-stijl is een trend die in 2023 echt explodeerde en in 2026 doorzet. Het is een cultureel en esthetisch fenomeen dat de voorkeur geeft aan kwaliteit en een zeker classicisme via iconische stukken zoals de mocassin, de kabeltrui en het Chanel-mantelpak.

Diverse Chanel-collecties van Matthieu Blazy. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De hernieuwde populariteit van het stuk dat ons interesseert, gaat echter veel verder dan deze trend. Volgens gegevens van Google Trends vertoont de “old money”-esthetiek nu een lichte daling, terwijl de interesse in het Chanel-mantelpak juist toeneemt.

Op de zoekmachine is de zoekopdracht “tweed suit” met zeventig procent gestegen sinds de eerste show van Matthieu Blazy voor Chanel in oktober 2025. Hetzelfde geldt voor de zoekopdrachten “Chanel style jacket” en “Chanel jacket price” (plus zeventig procent in de laatste vijf maanden). Deze tweede zoekopdracht toont de reële interesse van de consument in het kledingstuk en de wens om tot aankoop over te gaan. Het wordt vaak geassocieerd met de zoektocht naar een “Chanel jackets vintage” (ook in de lift): de hoge prijs van nieuwe items doet de consument meestal overstappen naar het tweedehandskanaal, maar verklaart niet alleen de keuze voor tweedehands. Naast de “Old money”-trend en de aandacht die Matthieu Blazy eraan gaf, heeft de algemene interesse van de laatste jaren voor mode-archieven en vintage ook bijgedragen aan de populariteitsstijging van dit historische stuk, het Chanel-jasje.

Het parallelle netwerk van vintage Chanel-jasjes

Tami Kern is sinds 2015 een specialist in doorverkoop. Gevestigd in Amsterdam, handelt ze alleen in Chanel-jasjes uit de jaren tachtig en negentig. Ze vertelt dat ze ongeveer 200 stuks per jaar verkoopt en een vaste groep kopers heeft die soms meerdere jasjes per maand aanschaffen.

Om haar uitzonderlijke stukken te verkopen, was Tami gewend om echt redactioneel werk te verrichten, door verzorgde beelden te creëren die de iconische status van het artikel eer aandoen. Maar de laatste tijd merkt ze een verandering in de manier waarop haar klanten kopen: “Vorig jaar zag ik mensen die gewoon een foto van het jasje op mij wilden hebben voordat ze het kochten. Geen speciale foto nodig.”

“Het kost veel tijd om een jasje te maken, maar ook om het exemplaar te vinden dat je wilt.” Tami Kern.

Toch kost het volgens haar tijd om een van haar jasjes te kopen: “Je kunt het morgen vinden of over acht jaar. Het vereist geduld. Het kost veel tijd om een jasje te maken, maar ook om het exemplaar te vinden dat je wilt. Het is een zoektocht en veel mensen hebben dat geduld niet meer.”

Deze nieuwe manier om een Chanel-jasje te bemachtigen, snel en zonder te passen, is ook die van gebruikers van online platforms zoals Vestiaire Collective, Resee, The RealReal en andere tweedehandssites. Dit verkoopnetwerk heeft zich ontwikkeld naast het officiële netwerk van Chanel en ondanks de wens van het modehuis.

Het merk is vandaag de dag een van de weinige modemerken die zijn prêt-à-portercollecties alleen in eigen winkels verkoopt en geen e-shop heeft. “De boetiek blijft de kern van de ervaring die we onze klanten willen bieden”, legt een Chanel-adviseur uit in een WhatsApp-bericht. “Het is voor ons belangrijk dat de ontdekking van onze collecties en de eerste aankoop in deze context plaatsvinden.”

Chanel-boetiek in The Shops at Crystals. Credits: Courtesy of Chanel.

Chanel-winkel aan de Place Vendôme. Credits: Courtesy of Chanel

De Chanel-groep is vastbesloten om deze controle te handhaven en aarzelde niet om in 2018 een klacht in te dienen tegen The RealReal. De actie was bedoeld om “het principe te verdedigen dat zelfs authentieke producten, verkocht of gecommercialiseerd onder slechte omstandigheden, de integriteit van een luxemerk kunnen bedreigen”, zoals gemeld door de website The Fashion Law.

Meer specifiek beschuldigde de luxegroep The RealReal ervan consumenten te misleiden door hen te laten geloven dat Chanel de tweedehandsartikelen die op het platform te koop werden aangeboden, had geverifieerd of dat het modehuis een band met het platform had.

Natuurlijk kan het modehuis de doorverkoop van het Chanel-jasje niet in het algemeen voorkomen. Een fundamentele regel van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (WIE) stelt dat het “merkrecht” stopt na de kassa. Met andere woorden, het merk “put” zijn controlerecht op het Chanel-jasje uit zodra het het geld van de klant int en de verkoop is afgerond. Als de klant het jasje in Frankrijk heeft gekocht, kan hij het in hetzelfde land of elders in Europa doorverkopen.

Deze juridische vrijheid heeft geleid tot een zeer dichte voorraad Chanel-jasjes die te koop worden aangeboden op tweedehandscircuits over de hele wereld. “We hebben altijd Chanel-stukken”, bevestigt Pénélope Blanckaert over de veilingen van Penelope’s. En op het moment dat dit artikel wordt geschreven, staan er 4.433 “Chanel-jasjes” vermeld op de doorverkoopsite Vestiaire Collective. Hoewel de kwantiteit er is, vervaagt de luxe-ervaring in de koelte van digitale interfaces en de snelheid van gedematerialiseerde transacties.

Daar komt het werk van Tami Kern tot zijn recht. In lijn met de Chanel-geest weet Tami perfect hoe belangrijk de plaats van aankoop is. Hierdoor creëert de koper een band met het stuk: “het geeft het een zekere ziel”, stelt ze.

Men zou zelfs kunnen stellen dat de positie van specialisten zoals Tami bijdraagt aan de uitstraling van het Chanel-jasje, want in een wereld overspoeld met ultra-realistische vervalsingen (de “superfakes”), fungeren onafhankelijke experts als een vertrouwensfilter. Bovendien dragen de zorg die wordt besteed aan de reparatie van de stukken en de kennis van hun verleden (wie was de eigenaar? werd het gedragen voor een speciale gelegenheid, enz.) bij aan de iconische status van het jasje. Want uiteindelijk, bevindt luxe zich vandaag de dag niet ook in de duurzaamheid en in het verhaal dat kleding en accessoires beleven na hun eerste verkoop?

Om u te abonneren op de nieuwsbrief van FashionUnited klik hier.