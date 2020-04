Het corona-nieuws van woensdag 1 april

Het kabinet maakte gisteravond bekend de bestaande corona-maatregelen tot en met 28 april te verlengen. Wat was er vandaag nog meer in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het Covid-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Hema betaalt de helft minder huur over april en mei

In overleg met een aantal pandverhuurders, heeft Hema besloten de helft minder huur te betalen over de maanden april en mei. Dat meldt de winkelketen woensdag in een persbericht. Het bedrijf geeft aan dat de verhuurders de beslissing begrijpen en dat ze “de voorkeur geven aan een gedeeltelijke betaling boven een uitgestelde betaling”, zo luidt het persbericht.

Volgens Hema is de maatregel noodzakelijk om “de bedrijfsvoering op de lange termijn te kunnen garanderen”. Het voortbestaan van Hema zou op de korte termijn niet in gevaar zijn, stelt het bedrijf. In de landen buiten Nederland zijn alle Hema-winkels gesloten. In Nederland zijn de filialen nog open, maar zou de omzet volgens het FD met een derde zijn afgenomen in de afgelopen weken.

“Als één winkelbedrijf de coronacrisis niet kan gebruiken, dan is het Hema wel,” verklaart CNV-bestuurder Martijn den Heijer tegenover NOS. De winkelketen lijdt jaarlijks verliezen en kampt met schulden van voormalig eigenaar Lion Capital.

Ook andere modebedrijven hebben aangegeven voorlopig geen of minder huur te betalen. Zo meldt Urban Outfitters in een persbericht dat het de betaling van de huur voor onbepaalde tijd opschort en nieuwe winkelopeningen uitstelt of annuleert. Ook de Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof gaat over op deze maatregel, meldt Der Spiegel. Vanwege de overheidsmaatregelen zou het bedrijf naar eigen zeggen “geen andere keus hebben” dan voorlopig geen huur te betalen voor alle panden.

Wisselende reacties op verlenging maatregelen tot eind april

Het kabinet verlengt de huidige corona-maatregelen tot en met 28 april, zo maakte premier Rutte gisteravond bekend. Deze beslissing ontving wisselende reacties vanuit de retailbranche. Zo meldt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een bericht op haar website dat het een “enorme impact heeft op iedere ondernemer en burger die dit raakt”, maar dat het ook “noodzakelijk is gebleken”.

Ook brancheorganisatie INretail waardeert de beslissing van het kabinet, maar vreest tegelijkertijd voor “een bloedbad in de winkelstraat” als de maatregelen nog vier of vijf maanden voortduren. Dat zegt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail, tegenover De Telegraaf. Meerman vertelt dat ondernemers nu “10 tot 20 procent van de omzet die ze normaal behalen” realiseren. “Als deze situatie langer duurt, zullen er extra steunmaatregelen moeten komen,” aldus Meerman aan de krant.

Levi’s lanceert muziek-livestreams

Jeansmerk Levi’s zendt vanaf vandaag dagelijks een muziek-livestream uit op haar Instagram-accounts in Nederland en België. In de livestream, genaamd 5:01 Live, laten ‘upcoming artists uit Nederland en België’ hun muziek horen. Vandaag is dat Kris Kross Amsterdam, blijkt uit een persbericht van het merk. Ook Tsar B, Lucas Hamming en Hakim zullen optreden.

Doel van de livestream is om “fans en familie over de hele wereld aan te moedigen om veilig thuis te blijven en verbonden te zijn”. De artiesten krijgen van Levi’s een vergoeding in de vorm van een geldbedrag, dat ze aan een goed doel naar keuze mogen schenken.

Luxemarkt daalt naar verwachting met 60 tot 70 miljard euro

De coronacrisis eist ook zijn tol in de luxe-industrie, denkt Bain & Company. Het Amerikaanse adviesbureau verwacht dat de industrie met 25 tot 30 procent krimpt in het eerste kwartaal van 2020. Op jaarbasis voorspelt het bedrijf een omzetdaling van 60 tot 70 miljard euro, schrijft Fashionnetwork.

Volgens Bain & Company zullen de eerste kwartaalcijfers vooral een zwakkere consumptie in China reflecteren. China was de eerste corona-hotspot, en was in 2019 goed voor 90 procent van de wereldwijde groei van de luxemarkt.

Hoewel de prognoses nog voorlopig zijn, adviseert Bain & Company luxebedrijven om hun besluitvormings- en operationele processen te stroomlijnen. Daarnaast moeten deze bedrijven een consumentgerichte strategie bedenken en de productieketen flexibiliseren en duurzamer maken, aldus het adviesbureau.

Tailored Brands benut fabriek voor productie mondmaskers

Het Amerikaanse retailbedrijf Tailored Brands, Inc. gaat haar fabriek in Massachusetts gebruiken om katoenen, wasbare mondmaskers te maken. Dat doet het bedrijf samen met een particuliere fabrikant en distributeur van medische producten. De maskers kunnen worden gebruikt wanneer door de Food and Drug Administration goedgekeurde mondmaskers op zijn.

Daarnaast heeft Tailored Brands, Inc. haar e-commerce fulfilmentcentra heropend om het verzenden van online bestellingen te stroomlijnen.