Het innovatielandschap van India: hoe de regio verschuift naar meer circulariteit

Fashion for Good en Circular Apparel Innovation Factory (CAIF) hebben samen een uitgebreid rapport genaamd “Circular Innovation in the Indian Fashion and Textile Industries,” gepubliceerd. Het rapport laat de kansen zien die de industrie in India vooruit helpen, aldus het persbericht.

Het is de eerste keer dat er een overzicht is samengesteld over het Indiase innovatielandschap, waarin de staat van innovatie in de toeleveringsketen in kaart zijn gebracht. Het rapport belicht de ontwikkelingen waarmee de regio verschuift naar meer circulariteit. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om op India in te zoomen, omdat het land, in tegenstelling tot andere landen waar de focus op consumptie ligt, een dubbele rol op zich neemt als zowel producent en consument.

Nieuw rapport biedt een verdiepende blik in het Indiase innovatielandschap

“Dit rapport biedt niet alleen een verdiepende blik in het Indiase innovatielandschap, maar is ook een onschatbare tool voor die iedereen die een positieve impact wil hebben in de regio. Met alle industriële actoren die samenkomen om te profiteren van deze innovaties, zal de mode-industrie in India transformeren naar meer circulariteit,” aldus Katrin Ley, directeur van Fashion for Good.

In het rapport wordt uitgelegd hoe de Indiase mode- en textielindustrie kampt met uitdagingen die overeenkomen met die in het mondiale landschap. “Het belang van de industrie voor de sociaaleconomische vooruitgang van India kan niet genoeg worden benadrukt. Het heeft momenteel meer dan 45 miljoen mensen in dienst, draagt ​​15 procent bij aan de exportopbrengsten van het land en 7 procent aan de industriële output van het land.” Verder wordt er ingegaan op de uitdagingen en kansen in de leveringsketen, hoe de detailhandel een uitdaging vormt voor de ecologische voetafdruk van de mode-industrie en hoe de verwerking van kleding duurzamer kunnen worden.

Hoop voor een wereldwijde beweging naar duurzaamheid en circulariteit

Aan het einde van het rapport worden verschillende belangrijke leerpunten besproken. Zo blijkt uit het onderzoek dat natuurlijke vezels een belangrijk aandachtsgebied vormen in innovatie in India. Ook blijkt dat nieuwe circulaire bedrijfsmodellen zoals verhuur, herbewerking en re-commerce gericht op het verlengen van de levensduur van kleding een aanzienlijk potentieel in India vertonen.

Het rapport is openbaar gemaakt tijdens de live sessie ‘India’s Future in Textile Manufacturing,’ georganiseerd door CAIF op 15 oktober, waar de bevindingen van het rapport besproken werden. Lakshmi Poti, senior programmamanager, hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan de groeiende wereldwijde beweging naar duurzaamheid en circulariteit: “Gezien het belang van India in de mode-industrie, brengt dit rapport innovaties en acties in kaart die de industrie kan nemen om ervoor te zorgen dat circulaire economie van cruciaal belang is en we hopen dat het de transitie van de industrie vormgeeft.”

Beeld: Unsplash