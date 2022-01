Het jaar van de Tijger: Zo luiden deze 5 merken het in

2022 werd wereldwijd met veel opwinding begroet, waarbij collectief afscheid werd genomen van een moeilijk jaar en de hoop werd gevestigd op een nieuwe start. Er ligt echter nóg een nieuw jaar in het verschiet.

Op 1 februari is het Chinees Nieuwjaar, een Chinese viering van de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende, die het einde van de winter en het begin van de lente markeert. Dit jaar staat het evenement in het teken van het derde dier in de 12-jarige cyclus van de Chinese dierenriem: het jaar van de Tijger. Dit felle dier vertegenwoordigt moed en ambitie, en wie onder dit teken valt, wordt geacht vrijgevig en behulpzaam

Een aantal luxelabels heeft zich volledig in de feeststemming van dit krachtige jaar gestort en capsulecollecties met tijgerthema uitgebracht. FashionUnited heeft vijf designermerken op een rijtje gezet die allen op geheel wijze inhaken bij deze eeuwenoude traditie.

Beeld: Moschino

Moschino

Jeremy Scott's kijk op het jaar van de Tijger is zowel voorspelbaar als onverwacht. Het Italiaanse merk heeft ontbijtgranenmascotte Tony de Tijger omgetoverd tot een soort merkambassadeur door het personage in een gedurfde capsulecollectie op te nemen. De 16 prêt-à-porter- en accessoirestukken zijn voorzien van grafische prints en borduursels en interpreteren het geliefde figuur op verschillende manieren via oversized t-shirts, joggingbroeken en spijkerjassen.

Beeld: Burberry, Feng Li

Burberry

Het Britse modemerk Burberry heeft de tijger naadloos laten samensmelten met ontwerpen die kenmerkend zijn voor het modehuis. Voor deze speciale gelegenheid heeft het merk een nieuwe versie van zijn TB Monogram-print uitgebracht, dit keer in een beige tint en versierd met feloranje B-motieven. Het vernieuwde patroon is verwerkt in de pussy-bow blouses , geplooide rokken en zelfs in de Burberry Heritage Trenchcoat. Als aanvulling op de opgefriste ontwerpen is een reeks accessoires versierd met tijgerstrepen, waaronder de prominente Lola- en Olympia-tassen van het huis. Chinese modellen sieren de campagne van de collectie, in een reeks foto's die zijn vastgelegd door de beroemde modefotograaf Feng Li.

Beeld: Balenciaga

Balenciaga

Tijgerprint woekert door Balenciaga's collectie, ter viering van een nieuwe jaar dat moed en dapperheid belooft. In een uitgebreide 57-delige capsulecollectie biedt het modehuis alles van breisels en jurken tot slippers en fluffy sokken voor de speciale gelegenheid. Bovendien heeft het een nieuw tijgermotief onthuld, voor een extra feestelijk tintje.

Beeld: Gucci

Gucci

Gucci heeft het thema ook opgepakt met een nieuwe benadering van branding, het combineren van de in elkaar grijpende G-logo’s met verschillende versies van de gestreepte kat over een veelvuldigheid van ontwerpen. Een groot deel van deze collectie is een herinterpretatie van archiefstukken uit de jaren 1960 van Vittorio Accornero, de kunstenaar die het opmerkelijke flora-ontwerp van het huis creëerde. Modellen in de campagne zitten nonchalant naast echte tijgers in een retro-stijl hotel, en dragen looks uit de brutale lijn. Michele verwerkte de kenmerkende Gucci silhouetten, waaronder schoenen, tassen en zijden accessoires, die te zien zijn naast truien, denim stukken en jurken, allemaal verkrijgbaar in speciale pop-ups wereldwijd.

Beeld: Prada

Prada

Hoewel niet helemaal in het teken van de tijger, werd Prada's visie op het Nieuwjaar geportretteerd door middel van een collectie, een campagne en een aantal activiteiten die de aandacht probeerden te vestigen op het welzijn en het voortbestaan van de tijger. Naast een campagne met acteurs Li Yifeng en Chun Xia, die elk een Prada-waardig ontwerp droegen, lanceerde het luxehuis een initiatief waarbij kunststudenten werden gevraagd hun kijk op de viervoeter te delen. In het kader van deze wereldwijde wedstrijd zal een aantal deelnemers worden uitgenodigd voor toekomstige projecten die in 2022 zullen plaatsvinden. Daarnaast heeft de groep een donatie aangekondigd voor het programma Walking with Tiger and Leopard van de China Green Foundation, dat de aandacht wil vestigen op het behoud van tijgers door middel van educatie.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.