Het Noordbrabants Museum opent deze zomer een tentoonstelling over modefotografie

Deze zomer toont het Noordbrabants Museum de tentoonstelling ‘A personal view on high fashion & street style’. De foto’s, die van 10 juni tot en met 3 september te bewonderen zijn, laten gelijktijdig de ontwikkelingen vanaf 1930 zien, in de fotografie van haute couture en van straatfotografie. Dat maakt het museum bekend in een persbericht.

De tentoonstelling bevat ruim 240 foto’s uit de Zwitserse Nicola Erni collectie, één van de grootste privécollecties met modefotografie ter wereld. Met een selectie aan werk van beroemde high fashion-fotografen als Irving Penn, Richard Avedon, Albert Watson, Esther Haase en Peter Lindbergh. En dat van bekende straatfotografen als Bill Cunningham, Helen Levitt, Amy Arbus en Garry Winogrand.

Een belangrijke vraag in de tentoonstelling is: Hoe kijken we nu naar dit werk? Want wat er vroeger in de modefotografie mooi uit leek te zien, was dat niet per se, aldus het persbericht. ‘Denk bijvoorbeeld aan graatmagere modellen op de catwalk en machtsmisbruik in de mode.’

Daarom komen er in de tentoonstelling stemmen uit verschillende hoeken van het Nederlandse modeveld aan het woord, zoals die van ontwerper Karim Adduchi, model en spreker Jeanette Chedda en die van make-up artist en genderexpressie coach Sharmila Vooren.