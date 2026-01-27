Hoe de social media trend #BringBack2016 eruitziet in de mode

Er wordt wel eens beweerd dat microtrends verleden tijd zijn: vaarwel ‘tomato girl’, ‘eclectic grandpa’, ‘coastal grandmother’ en ‘mob wive’. Maar nu staat Instagram vol met #BringBack2016 - precies zo'n trend. Dat jaar, 2016, wordt gezien als het ‘laatste goede jaar’ van digitale onschuld, een onderbreking van de huidige en toekomstige zorgen.

Politiek gezien was 2016 een bijzonder turbulent jaar: het Verenigd Koninkrijk stemde voor een vertrek uit de Europese Unie in het ‘Brexit’-referendum en de Verenigde Staten slaagden er, ondanks de wijdverbreide verwachtingen, niet in hun eerste vrouwelijke president te kiezen.

Veel jongeren, vooral gericht op social media en het internet, kijken nu met een roze bril terug op tien jaar geleden. Zij zien 2016 als een eenvoudiger, pre-pandemisch en minder algoritmisch tijdperk. Een tijd vóór de hyper-gecureerde content van influencers, AI en de intense prestatiedruk op social media. Dit leidt tot een wijdverbreide culturele nostalgie en verlangen naar dat jaar.

Wat is een betere manier om die nostalgie te uiten dan via de mode? Mensen plaatsen niet alleen foto's van zichzelf uit 2016 op Instagram en andere social media platforms, maar doorzoeken ook hun kasten op zoek naar hun favoriete kledingstukken van tien jaar geleden.

Nu de FW2026 ready-to-wear collecties binnenkort van start gaan, is het een goed moment om terug te blikken op enkele stijlen die dit jaar mogelijk opnieuw worden bekeken of waarnaar wordt verwezen. Deze beelden zijn gemaakt tijdens de Fashion Weeks van februari/maart 2016 en september/oktober 2016. We zullen ongetwijfeld vergelijkbare stijlen zien in 2026, zowel op als buiten de catwalks.

Bomberjacks

Credits: Milano str S17 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Paris moc F16 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Paris str F16 ©Launchmetrics/spotlight

Niet dat ze ooit echt zijn weggeweest, maar bomberjacks van satijn of nylon lijken in 2026 net zo populair te zijn als in 2016. Ze kleden een verscheidenheid aan outfits op of juist af.

Hoodies en skinny broeken

Credits: Milano moc F16 ©Launchmetrics/spotlight

Tijdens zijn periode als creatief directeur bij Saint Laurent, die eindigde in april 2016, hielp Hedi Slimane het silhouet met smalle pijpen populair te maken. Gestyled met hoodies en enkellaarzen of sneakers, werd de look het internationale uniform van die tijd.

Millennial Pink

Credits: London str F16 ©Launchmetrics/spotlight

Millennial pink, een soort oudroze, bleekzalm of blushtint, was genderneutraal en geliefd bij een generatie, en het is terug. Samen met andere matte en verfijnde pasteltinten.

Versleten en gescheurde jeans

Credits: Milano str F16 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Milano moc F16 ©Launchmetrics/spotlight

Versleten en gescheurde jeans waren een symbool van jeugdige rebellie in 2016 en dat blijven ze in 2026. In de tussentijd zijn er veel vorderingen gemaakt in de denimproductie, maar de boodschap van het dragen van versleten en gescheurde jeans blijft hetzelfde.

Slipdresses

Credits: New York str F16 ©Launchmetrics/spotlight

In 2016 werden slipdresses vaak over T-shirts gedragen of gelaagd onder diverse bovenkleding. Zelfs toen had de look een nostalgisch gevoel, als een knipoog naar de jaren negentig en het iconische tijdperk van Kate Moss. In dit geval maakt de jonge vrouw de outfit compleet met een ander kenmerk van de mode uit 2016: de choker.

High Fashion ontmoet sportkleding

Credits: New York str S17 ©Launchmetrics/spotlight

Zonder Virgil Abloh had deze stijl misschien niet bestaan. Hij leerde de wereld hoe sport, streetwear en luxe te combineren via Off-White, vele samenwerkingen en uiteindelijk Louis Vuitton.

Overknee laarzen

Credits: Milano moc F16 ©Launchmetrics/spotlight

In 2016 waren de Stuart Weitzman 5050 overknee laarzen en vergelijkbare modellen alomtegenwoordig, vaak gecombineerd met leggings of ultra skinny broeken. Net als bomberjacks zijn ze nooit echt weggeweest, en overknee laarzen zijn weer volop terug voor 2026.

Credits: Milano moc F16 ©Launchmetrics/spotlight

Militaire jacks

Credits: Paris str F16 ©Launchmetrics/spotlight

Olijfgroene en kaki militaire jacks, in 2016 gestyled met alles van kanten jurken tot leren broeken en leggings, maken een comeback. De Pre-Fall 2026 collecties bevestigen hun terugkeer al.

Credits: Milano str F16 ©Launchmetrics/spotlight

De FW26 collecties starten op 27 januari 2026 in Kopenhagen en lopen tot 10 maart, met als afsluiting Parijs.