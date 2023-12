Hoe Formule 1-races zowel sportkleding als designercollecties hebben geïnspireerd

Beroemdheden zoals Rihanna, A$AP Rocky, Lupita Nyong'o en Heidi Klum bezochten de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas, die van 16 tot 18 november 2023 werd gehouden. Dit bevestigt de groeiende belangstelling voor Formule 1-races in de VS. Om die reden zijn de mogelijkheden voor licenties en partnerschappen met zowel sport- als kledingmerken exponentieel gegroeid. Zoals FashionUnited.com vorige maand meldde, benoemde Puma A$AP Rocky tot creatief directeur voor de Puma x Formula 1 samenwerking. Puma zei dat de focus zal liggen op het snijvlak van streetwear en motorsport.

De trend volgen

Een beetje zoals voetbal, was F1 een sport die achterbleef in interesse bij het Amerikaanse publiek in vergelijking met de rest van de wereld. Dat veranderde allemaal in 2019 met het debuut van de Netflix-serie 'Formula 1: Drive to Survive.' De serie liet miljoenen Amerikanen niet alleen kennismaken met de opwinding van futuristisch uitziende auto's die met snelheden van meer dan 360 kilometer per uur over circuits zoefden, maar ook met de glamoureuze sterren van de sport, zoals Mercedes-teamlid Sir Lewis Hamilton uit Groot-Brittannië. Hamilton wordt niet alleen beschouwd als de grootste F1-coureur aller tijden, maar hij is ook een mode-icoon die zowel op als naast het circuit nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En hij sponsort veel producten (van mode tot energiedrankjes). Interessant is dat, hoewel F1 voornamelijk door mannen wordt gedomineerd, het de interesse heeft gewekt van zowel mannelijke als vrouwelijke ontwerpers en consumenten.

De Ferrari-collectie

Ferrari SS23/ look 12 Credits: Ferrari ss23/Launchmetrics Spotlight

Formule 1 is een zeer exclusieve sport met slechts tien teams, waaronder de racedivisie van Ferrari genaamd Scuderia Ferrari. Het merk zag een groeiende markt binnen de modewereld en nam modeontwerper Rocco Iannone in dienst. Hij begon met de productie van zowel dames- als herencollecties geïnspireerd op de uniformen van het raceteam zoals gedragen door de stercoureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Ferrari SS23/ look 30 Credits: Ferrari ss23/Launchmetrics Spotlight

Christian Dior

Bij Christian Dior hebben zowel de dames modeontwerper Maria Grazia Chiuri als de heren modeontwerper Kim Jones zich laten inspireren door de Formule 1. Voor FW22 toonde Chiuri jassen en handschoenen die gerelateerd zijn aan de sport.

Dior FW22/ look 16 Credits: Dior FW22/Launchmetrics Spotlight

Credits: Dior FW22/Launchmetrics Spotlight

In 2022 werkte Jones samen met de makers van het racespel Gran Turismo 7. Ze creëerden eerst een digitaal racepak uit één stuk, een helm, handschoenen en op rally geïnspireerde 'Diorizon'-laarzen. De outfit werd vervolgens tot leven gebracht door de ateliers van Dior.

Het Poolse model Sabina Jakubowicz was aanwezig bij de SS24 Dior show met een versie van de look.

Sabina Jakubowicz in Dior Credits: Sabina Jakubowicz in Dior/Launchmetrics Spotlight

Motorsport geïnspireerde mode op de catwalk

Verschillende collecties, zowel voor mannen als vrouwen, hebben naar de sport verwezen.

Marni SS22 door ontwerper Francesco Risso

Marni SS22/ look 34 Credits: Marni SS22/Launchmetrics Spotlight

Look 34: een leren racejas in rode, blauwe, zwarte en witte kleurblokken over een blauwe en witte korte broek en een beenwarmer, sportieve sokken en sneakers.

David Koma FW23

David Koma FW23/ look 10 Credits: David Koma FW23/Launchmetrics Spotlight

Look 10: een kraagloze racejas in de kleuren van het Malboro-logo. Te weten: zwart, wit en rood. Onder de jas draagt het model een wit overhemd en zwarte stropdas. De rok is color-blocked in omgekeerd lam, gekleurd in rood en zwart. De bijpassende dijhoge laarzen en handschoenen zijn ook rood en zwart.

Casablanca SS24 door ontwerper Charaf Tajer

Casablanca SS24/ look 7 Credits: Casablanca SS24/Launchmetrics Spotlight

Motorsport geïnspireerde streetstyle

Alexandra Guerin in Lamarque

Alexandra Guerin in Lamarque Credits: Alexandra Guerin in Lamarque/Launchmetrics Spotlight

Look 7: een racejas van geperst leer met krokodillenprint in kleurblokken geel, oranje, zwart en wit met het logo van het merk. De jas werd getoond over een lange zwarte jurk, afgewerkt met kleurrijke sieraden en zwarte slingbacks met puntige teen. Het model droeg een racehelm.

Kinderkleding ontwerpster Alexandra Guerin was te zien op de AZ Factory SS24 show met een zwart en rood leren racejas en bijpassende minirok, beide van Lamarque door ontwerper Adelina Hodzic.

Indira Scott in Namilia door Nan Li en Emilia Pfohl

Indira Scott in Namilia Credits: Indira Scott in Namilia/Launchmetrics Spotlight

Het Amerikaanse model Indiri Scott werd tijdens de modeweek van Milaan FW23 gezien in een vegan leren motorcrossjack in zwart, wit en blauw van Namilia x Need For Speed, gedragen met dijhoge laarzen.

Formule 1 en motorsport zullen de modewereld in 2024 blijven beïnvloeden.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.