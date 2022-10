Hoe heeft TikTok de mode-industrie beïnvloed?

Modetrends komen en gaan. Het in en uit de mode raken van bepaalde dingen is een bekend fenomeen. Skinny jeans, tie-dye en oversized schoudervullingen hebben allemaal hun tijd gehad. Tegenwoordig komen en gaan trends natuurlijk nog steeds, maar het tempo is heel anders dan vroeger. Terwijl trends vroeger jaren of zelfs een heel decennium relevant konden blijven, is zes maanden nu royaal. Vooral bij de Gen-Z groep kan de beroemde uitspraak van Heidi Klum, "Fashion, one day you're in, the next you're out," niet meer toepasselijk zijn. Een van de oorzaken van dit gedrag is het sociale media platform TikTok. TikTok modetrends komen en gaan sneller dan ontwerpers collecties kunnen uitbrengen.

TikTok heeft microtrends die elkaar in rap tempo opvolgen gecreëerd

De grote opkomst van TikTok als ‘fashion power player’ is voor een groot deel te danken aan Covid-19. Het platform explodeerde toen iedereen thuis opgesloten zat, zonder ergens heen te gaan en iets te kunnen doen.

Toen grote modemerken als Gucci van het platform gebruik begonnen te maken, is alles in een stroomversnelling geraakt. TikTok vestigde zijn naam als het nieuwe grote platform voor mode naast Instagram, en transformeerde op aantoonbare wijze de hele mode-industrie.

Vergeleken met sommige van zijn andere voorgangers op sociale media, zoals Instagram, met zijn statische feed, of YouTube, dat doorgaans meer lange video's bevat, stond TikTok bekend om zijn korte filmpjes. Een TikTok-gebruiker heeft maximaal drie minuten om de kijker de inhoud te geven die hij graag wil zien. Een bijkomstig probleem, dat het niet alleen een nog kortere aandachtsspanne heeft opgeleverd, maar ook heeft bijgedragen aan de opkomst van microtrends.

In tegenstelling tot trends, die een aardige houdbaarheidsdatum hebben, is het komen en gaan microtrends te vergelijken met het wisselen van outfit. In de eerste helft van 2020 was TikTok grotendeels verantwoordelijk voor het ontstaan van de cottagecore-esthetiek, compleet met handgebreide truien en luchtige prairiejurken of ‘milkmaid dresses’, die geschikt zijn voor wandelingen op het platteland. Toen kwam de Barbiecore-esthetiek, die roze zo populair maakte dat Elle Woods van Legally Blonde een vreugdesprongetje zou maken. Tussendoor waren er ook nog microtrends als goblincore, angelcore, clowncore, en de lijst gaat maar door. Veel van deze trends waren alweer zo snel passé, dat verslaggevers op het gebied van mode niet eens de kans kregen om zich erin te verdiepen.

De meeste merken die met een seizoenscyclus werken, kunnen al deze ‘core’ communities en microtrends die elkaar razendsnel opvolgen, nauwelijks bijbenen. Voor fast fashion modemerken, die binnen drie weken kleding kunnen produceren en in de winkel kunnen leggen, zijn microtrends daarentegen een fantastische kans om dicht bij de wensen van de (jonge) consument te blijven.

De stijgende populariteit van merken als Shein heeft hier ook aan bijgedragen. Van Shein is bekend dat het dagelijks 700 tot 1000 nieuwe stijlen aanbiedt en daarmee de snelste van alle fast-fashion merken is. Als gevolg daarvan wordt Shein beschouwd als een van de minst duurzame modemerken in de modebranche. Het is bijna onmogelijk om op dat niveau massaal te produceren, zonder schadelijke milieueffecten.

Uiteindelijk is de impact van TikTok op de fast-fashion industrie vanuit een milieu-oogpunt negatief geweest. Consumenten moeten bewuster winkelen en meer terughoudendheid zijn wanneer het aankomt op microtrends. Terwijl veel bekende TikTok-influencers duurzame mode promoten en mode-educatie bieden, zijn er nog genoeg anderen die het kopen van fast-fashion merken en het volgen van microtrends stimuleren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.