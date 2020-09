Hoe tassenlabel Maison Hēroïne de overstap naar gerecycled leer heeft gemaakt

Ter gelegenheid van Global Earth Day in april heeft tassenlabel Maison Hēroïne een stap gezet om duurzamer te gaan produceren. Het label dat in Berlijn gevestigd is, is een samenwerking aangegegaan met de Duitse leerfabrikant Helcor om tassen van gerecycled leer te maken. Oprichter en directeur van Maison Hēroïne Anton Jurina is ook medeoprichter van het duurzame modemerk Armedangels. FashionUnited sprak met Sina Jurina, medeoprichter en hoofd productie, over de laatste ontwikkelingen qua duurzaamheid.

Wat maakt Maison Hēroïne zo speciaal?

Maison Hēroïne is geinspireerd op vrouwen die altijd druk en onderweg zijn; heldinnen die altijd alles onder controle hebben, zelfs op momenten van complete chaos. Als ik vroeger van huis wegging, nam ik altijd twee tassen mee: een chique leren handtas voor de kleine dingen en een linnen tas voor mijn laptop en documenten. Dat was wel pragmatisch, maar niet praktisch. Waarom zou niet alles in één tas kunnen passen? Met een Maison Hēroïne tas laat je zien: Ik heb alles onder controle en ik kan het dagelijks leven met al zijn ups en downs aan.

Jullie zijn dit jaar overgestapt naar gerecycled leer. Waarom?

Voor mijn man Anton is duurzaamheid altijd belangrijk geweest. Als medeoprichter van Armedangels had hij al ervaring opgedaan op het gebied van duurzame en eerlijk geproduceerde mode voordat hij Hēroïne startte. Maar het was heel moeilijk om een fabrikant van duurzaam leer te te vinden die aan onze eisen voldeed. Het was vooral belangrijk voor ons om duurzamer te worden zonder dat we hoefden in te boeten op het gebied van de hoge kwaliteit van onze producten qua ontwerp en de kwaliteit van het leer.

Hoe zag jullie denkproces eruit? Met welke andere aspecten hebben jullie rekening gehouden?

Leer is van nature een gerecycled materiaal, omdat het meeste leer uit de voedselindustrie komt en dan verder bewerkt en gebruikt wordt. Als je een goed gemaakte leren handtas koopt, investeer je in tijdloos design van hoge kwaliteit dat je niet elk jaar hoeft te vervangen. Daardoor was het voor ons vrij snel duidelijk dat we door wilden gaan met dit materiaal en denken we al veel langer na over hoe we kunnen produceren uitgaand van materiaal dat er al is. Maar voor ons gevoel zijn we er nog lang niet.

Hoe hebben jullie de overstap gemaakt?

Veranderingen in de productie zijn altijd risicovol. Daarom hebben we heel nauw samengewerkt met onze leverancier van gerecycled leer in Duitsland en onze fabrieken die de tassen maken in Italië en Portugal.

We zijn begonnen met twee of drie bestaande stijlen en hebben hier net zolang aan gesleuteld tot we blij waren met het resultaat. Nu gaan we achtereenvolgens ook voor alle andere stijlen de overstap naar dit duurzame materiaal maken.

Was het makkelijk om duurzame leveranciers te vinden? Hoe hebben jullie ze gevonden?

Daar hebben we echt geluk mee gehad. Een vriend van ons, die met zijn bedrijf ook al was overgestapt naar dit nieuwe materiaal, heeft ons in contact gebracht met onze huidige fabrikant in Duitsland. Het bedrijf, dat in 1990 werd opgezet, is gespecialiseerd in de afwerking van splitleer. Het heeft ongeveer twee jaar geduurd om het gerecyclede leer te ontwikkelen. Het resultaat is een heel zacht en soepel leer dat speciaal voor Maison Hēroïne geproduceerd wordt en een overeenkomstige leersoort die meer korrelig is en waarvoor Helcor het gouden duurzaamheidslabel heeft gekregen van de Leather Working Group (LWG).

Het productieproces begint op het moment dat de leerindustrie normaliter afval zou creëren. Helcor produceert het ruwe materiaal van restanten van de traditionele leerproductie in Duitsland. De stukken leer worden eerst versnipperd, voordat ze samengeperst worden met een natuurlijke lijm en dan verder bewerkt en verfijnd worden. Wat heel goed werkt, is dat het leer uit Duitsland komt en dat er daarom geen lang transport nodig is voordat het gebruikt wordt voor de tassenproductie in Portugal.

Zorgt de keuze van het materiaal voor minder mogelijkheden in het ontwerpproces?

Een nieuw materiaal zorgt altijd voor nieuwe uitdagingen, daar moet je vanaf het begin al rekening mee houden. Maar dat maakt het ook leuk. Tijdens de productie van de eerste prototypes liepen we al tegen dingen op die we niet voorzien hadden. Bijvoorbeeld dat de maat van de naald die we eerder gebruikte niet bruikbaar was of dat we een compleet nieuwe manier moesten bedenken om de tassen sterk genoeg te maken.

Hoe reageerden consumenten op de switch?

Tot nu toe hebben we alleen maar positieve feedback gekregen. Sommige klanten zien niet eens verschil in de look en feel van het leer en iedereen is gek op ons nieuwe materiaalgebruik.

Waren er problemen in het proces waar jullie geen rekeningen mee hadden gehouden?

Niet echt, we zijn tot nu toe heel blij met het resultaat. Het leer kan op dezelfde manier bewerkt worden als je rekening houdt met bepaalde eigenschappen zoals verschil in de dikte van het materiaal. Een voordeel van ons duurzame leer is dat er bijna geen kleurverschil is, zowel voor het gladde als het korrelige leer. Het leer dat wij gevonden hebben, heeft eigenlijk precies dezelfde eigenschappen als het conventionele, niet-gerecyclede leer. Maar in vergelijking is het vooral stevig wat betreft de afwerking van de buitenkant en het is zelfs beter bestand tegen vuil en krassen dan conventioneel Italiaans leer. Dat we zijn overgestapt zorgt er daardoor voor dat de tassen nog langer mooi blijven en dit draagt bij aan het duurzaamheidsaspect.

Hebben jullie ook nog andere plannen qua duurzaamheid?

De volgende stap is om ook voor onze andere materialen gerecyclede alternatieven te gebruiken. We zijn nu in gesprek met verschillende fabrikanten. We hebben al een gratis reparatieservice voor al onze tassen, zodat een kapotte tas niet meteen betekent dat deze niet meer bruikbaar is. Andere aspecten van het bedrijf duurzamer maken, zoals het verpakkingsmateriaal en de metalen onderdelen van onze tassen, staan ook hoog op onze to-do list.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de en is vertaald en bewerkt door Caroline Brakel

Beeld: Maison Hēroïne