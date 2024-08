Hoe word je een expert op het gebied van namaak in de mode?

Parijs - De groeiende tweedehandsmarkt heeft een beroep dat ooit in de schaduw stond, in de schijnwerpers gezet: de anti-namaakexpert. Het is tegenwoordig een zeer gewild beroep, dat veel kandidaten en weinig uitverkorenen kent. Toch neemt de vraag naar experts op het gebied van luxeproducten toe, naarmate de tweedehandsmode-industrie terrein wint.

"Er is een strenge selectie, want het is een beroep waar veel mensen van dromen", zegt Victoire Boyer-Chammard, Expertise Ambassador & Partnerships Manager bij Vestiaire Collective. Zij leidt tegenwoordig de Vestiaire Académie en legt uit dat ze haar vak in de praktijk heeft geleerd, na een carrière in de veilingwereld. En dat geldt ook voor de meeste anti-namaakexperts die bij Vestiaire Collective werken, die gebruik hebben kunnen maken van het opleidingsprogramma van het bedrijf.

Welke opleidingen?

Hoewel het tegenwoordig mogelijk en effectief is om een opleiding te volgen bij de werkgever, kunnen aspirant-experts ook een studie volgen die deuren naar het beroep opent. Maar afgezien van de Vestiaire Académie zijn er weinig specifieke opleidingen met een specialisatie in mode. Degenen die een baan als authenticator ambiëren, moeten dus programma's volgen waarmee ze kennis kunnen opdoen over de geschiedenis en cultuur van mode, het landschap van luxemerken kunnen leren kennen, de constructie van kleding en accessoires kunnen begrijpen en kennis kunnen opdoen over textiel.

Enkele opleidingen die je kunt volgen: een bachelor en/of master in kunstgeschiedenis of decoratieve kunsten,

het programma "Consultant spécialiste du marché de l'art" van Drouot Formation.

de Bachelor Marché de l'art van L'école internationale des métiers de la culture et du marché de l'art (IESA).

voor middelbare scholieren, de zomercursus "Le produit de mode et sa création" aan het IFM.

"Connaissance des textiles" (kortlopend programma in permanente educatie) aan het IFM.

"Connaissance du vêtement et bien-aller" (kortlopend programma in permanente educatie) aan het IFM.

"Master of Arts in Fashion and Textile Studies: History, Theory, Museum Practice", van het Fashion Institute of Technology (FIT) in New York.

Master Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.

Welke carrièremogelijkheden?

Aspirant-anti-namaakexperts kunnen solliciteren bij platforms die gespecialiseerd zijn in de wederverkoop van modeartikelen, maar ook als consultant voor verschillende merken werken of bij veilinghuizen in dienst treden.

De toekomst van het beroep lijkt nog niet bedreigd te worden door kunstmatige intelligentie, omdat het menselijk oog essentieel is om namaakartikelen te detecteren, die soms extreem goed zijn gemaakt. Toch wordt technologie al gebruikt door de expertteams van Vestiaire Collective, die onder andere gebruikmaken van algoritmen om een uiterst nauwkeurige controle uit te voeren wanneer een artikel in de catalogus wordt geplaatst.

Anti-namaakexpert van het platform Vestiaire Collective. Credits: Vestiaire Collective

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.