Hoe ziet het post-pandemische pak eruit? Vier retailers vertellen wat er gaande is in de klassieke herenmode

Berlijn - De verkoopstatistieken liegen niet: mannen dragen weer pakken. Het thuiswerken is nog lang niet voorbij en fysiek op kantoor verschijnen is echt niet meer elke dag noodzakelijk. Maar blijkbaar willen mannen zich weer mooi kleden. Dit betekent dat ze zich netter en formeler kleden voor kantoor, om uit te gaan en zelfs voor hun plezier. Het pak is dus weer populair. Maar hoe moet het post-pandemische zakelijke pak er precies uitzien? En hoe zit het met het pak voor feestelijke gelegenheden? Hoe combineer je dat op een moderne manier? Kunnen sneakers gecombineerd worden met het formele pak of niet? Vier mannenmode-experts vertellen over hun ervaringen in het huidige verkoopseizoen en geven inzicht in hun orders voor lente/zomer 2023.

Claus Burchard, Policke, Hamburg

Als het op pakken aankomt, kun je niet om Policke in Hamburg heen. Vóór de pandemie had de kostuumspecialist permanent ongeveer 10.000 artikelen in voorraad, waarvan 6.000 pakken. Momenteel zijn er ongeveer 5.000 pakken in 80 maten. Claus Burchard, die al 22 jaar eigenaar van de instelling is die sinds 1931 in het stadsdeel St. Georg is gevestigd en waar zelfs oud-bondskanselier Helmut Schmidt graag binnenliep, houdt zijn recept voor succes aan: "Goede kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen en veel medewerkers". Hoewel de pandemie en het daaruit voortvloeiende thuiswerk-tijdperk voor hem als kostuumspecialist een bijzondere uitdaging vormden, heeft hij de laatste twee jaar uiteindelijk goed doorstaan. Het begin van 2022 was echter "opnieuw moeilijk", maar in maart kwam er eindelijk schot in de zaak: "in april hadden we ongeveer 80 procent van de omzet van 2019 gehaald en sinds mei zitten we op hetzelfde niveau".

Claus Burchard von Policke. Beeld: Policke

Vandaag kan Burchard melden dat "het pak weer in de mode is - niet alleen het feestelijke pak, maar ook het klassieke pak". De drijvende kracht achter de grote comeback was aanvankelijk het feestelijke pak, vanwege alle uitgestelde bruiloften en familiefeesten die sinds maart zijn ingehaald en de diploma ceremonies die nu weer plaatsvinden. Maar intussen willen veel mannen zich niet alleen mooi kleden voor speciale gelegenheden, maar ook op kantoor netjes verschijnen. Hoe ziet het pak dat momenteel bij Policke wordt verkocht er concreet uit? "Slim fit tot normale breedte," zegt Burchard. Andere vormen zijn ook verkrijgbaar als modieuze alternatieven, maar de slanke pasvorm zal nog steeds standhouden. "We zullen een coëxistentie zien van slanke silhouetten en andere pasvormen die op dat moment modieus zijn," zegt Burchard. Voor zakenpakken zal blauw in verschillende tinten blijven overheersen. Maar in de feestelijke sector kan het soms ook feller of kleurrijker zijn. "We hebben ook feestelijke pakken verkocht in heel mooie tinten groen," zegt Burchard, terwijl groen in het verleden nogal moeilijk is geweest.

Manfred Müssig von M & W Mode. Beeld: M & W Mode

Voor de zomer verkoopt hij ook pastel- en beigetinten, soms in een linnenlook of katoenmelanges. Wit domineert als kleur bij overhemden, gevolgd door lichtblauw. Voor bruiloften wordt vaak gekozen voor crèmetinten, allemaal in een stof met stretch. Sneakers worden wel gekocht voor bij een pak, maar "de meeste mannen dragen leren schoenen," zegt Burchard. En de stropdas? "Het is niet bepaald een populair item - maar het zal een comeback maken, daar ben ik zeker van," zegt de baas bij Policke. "De das is eigenlijk het enige sieraad van de man", vervolgt hij. Hoewel de verkoop van stropdassen is gehalveerd, "zijn ze nog steeds van een behoorlijke grootte". Bovendien grijpen veel mannen naar de vlinderdas. Hij heeft de prijzen met 10 tot 15 procent moeten verhogen, maar dit was "geen enkel probleem" voor zijn klanten.

M & W Mode in Bad Soden. Beeld: M & W Mode

Markus Brüning von Hasadeur. Beeld: Hasadeur

Wat kan dus verwacht worden voor lente/zomer '23? "De handel in gelegenheidskleding zal het goed blijven doen," weet Burchard zeker, want "er zijn zoveel feesten en bruiloften uitgesteld, daar zullen we volgend jaar nog van profiteren." Voor zijn huwelijksafdeling heeft hij pakken gekocht met slanke silhouetten, soms in groen of in rood- en bordeauxrode tinten. Voor het zakelijke gedeelte zal hij kiezen voor het beproefde kleurenschema van blauw, grijs en zwart, met een paar lichte tinten. "Wij zijn niet al te uitbundig als het om mode gaat," zegt de eigenaar. Hij zal "zeer voorzichtig" zijn met zijn voorbestellingen. In ieder geval werkt Claus Burchard al jaren met een NOS-aandeel van maximaal 90 procent voor pakken en 80 procent voor het gehele assortiment. Hij zal vasthouden aan dit aankoopbeleid, dat "in de afgelopen twee jaar onze hoofden heeft gered". Omdat "de gespannen situatie waarin we ons nu bevinden voorlopig niet zal veranderen".

Beeld: Hasadeur

Manfred Müssig, M & W Mode, Bad Soden

"Mannen kopen nu weer graag prêt-à-porter," zegt Manfred Müssig. Zijn winkel M & W Mode, is als een fata morgana gehuisvest in een een gebouw met de architectuur van een witte villa aan de Amerikaanse oostkust aan een laan in Bad Soden. Twaalf kilometer hemelsbreed verwijderd van het bankdistrict van Frankfurt, is hier een van de topadressen voor herenmode van hoge kwaliteit gevestigd. Klanten komen uit de juridische en zakenwereld van de hoofdstad of werken bij een bank. Kortom, klanten voor wie een pak van topkwaliteit tegelijkertijd werkkleding, harnas en must-have is. Zij verkiezen discrete luxe boven logo's en labels, vermijden schreeuwerige mode en geven, gezien de langer dan gemiddelde werkdagen, de voorkeur aan stoffen en pasvormen met een feel-good factor.

Beeld: Hasadeur

"Mijn klanten willen geen extreme mode," zegt Manfred Müssig. "De broek mag iets korter zijn, de voetwijdte iets smaller, maar het mag niet ten koste gaan van het comfort." Hoe ziet een zakelijke outfit er momenteel uit die hij zijn klanten aanbeveelt? "Ik probeer mijn klanten alternatieven te geven voor het gebruikelijke donkerblauw, antraciet of zwart, en ik bied hen graag lichtere tinten aan, maar ook nieuwe stoffen, zoals wol met zijde of zijde met linnen." Het zijn meestal de 30- tot 50-jarigen onder zijn klanten die enthousiast worden, maar ongeveer zeven van de tien houdt het bij donkere tinten. Het silhouet "is nog steeds relatief smal," zegt Müssig, "maar het is merkbaar dat een beetje meer comfort wenselijk is."

Thomas Bode. Beeld: Stackmann

Draagt de man die in het voorjaar van '22 op de bovenste verdiepingen werkt bij voorkeur een wit overhemd bij een zakelijk pak? "Niet per se, een overhemd kan ook een mooi ruitje hebben of soms een bijzondere streep." En welke details zijn belangrijk voor een perfecte zakelijke uitstraling? Eigenlijk, alles erop en eraan. "Je moet de klant duidelijk maken dat het pak begint met hoogwaardige onderkleding, zoals een vest van Zimmerli," zegt Müssig. Kniekousen horen er ook bij, van Gallo bijvoorbeeld, "zelfs met twee- of driekleurige strepen". Het is echter niet gemakkelijk om mannen ervan te overtuigen kniekousen te dragen, "maar toegewijde verkopers moeten hun klanten kennis laten maken met elegante beenmode", zegt Müssig.

En de schoenen? "50 procent van mijn klanten koopt momenteel sneakers, de andere helft draagt gewone leren schoenen". Müssig constateert tot zijn vreugde dat de 'stropdasstemming' in de lift zit: "Er zijn nu weer mannen die drie dassen tegelijk kopen."

Tot zover over de kleding die naar het werk gedragen wordt. Maar wat draagt de M & W man op een feestje? Zeker meer mode, meer kleur, meer eenheid. "Een van mijn klanten had onlangs iets smoking-achtigs nodig voor een uitnodiging in Monaco," zegt Müssig. Daarna liet hij een gekleurd jasje in roze van Kiton maken met een bijpassende strik. Een andere klant had voor zijn bruiloft een pak in een heel specifieke kleur lichtblauw in gedachten. Omdat Kiton niet precies deze tint had, werd de stof uitsluitend in hun eigen weverij gemaakt. Deze exclusiviteit, deze individuele service, maar ook de buitengewone, zeer persoonlijke winkelervaringen verrijkt met iets extra's, om het zo maar te zeggen - dit is waar dit segment in de toekomst steeds meer naartoe zal gaan. "Ik ben net twee dagen in Napels bij Kiton geweest met een heel goede klant," zegt Manfred Müssig. "Dat soort dingen wordt steeds belangrijker."

HAKA-Abteilung bei Stackmann. Beeld: Stackmann

In de voorverkoop voor lente/zomer '23 wil hij zijn individualiteit nog verder doordrukken, "nog selectiever te werk gaan, nog specifieker kopen". Wat hij zeker zal vermijden: "Het plaatsen van extreem grote orders". Welke rol speelt de prijs eigenlijk voor M & W? "Een heel andere," zegt Müssig. "Sommige klanten vragen er niet eens naar, zij zijn alleen geïnteresseerd in eersteklas goederen". Anderen daarentegen vragen heel goed na waarom de stoffen bij Kiton vanaf 6000 euro kosten. Voor Manfred Müssig en zijn winkel is de richting voor lente/zomer 2023 duidelijk: "Kwaliteit komt op de eerste plaats - pas daarna komt de prijs.

Markus Brüning, Hasardeur, Münster

"Na twee jaar Corona pendelen onze klanten momenteel tussen thuiswerken en face-to-face afspraken," zegt Markus Brüning. Dit veroorzaakt een zekere ontwrichting, waardoor er "een grote mate van onzekerheid" heerst. "Je moet je klanten helemaal opnieuw leren lezen", zegt de directeur van Hasardeur, het eerste adres voor verfijnde mode in Münster, waar men fijne Italianen vindt als Loro Piana, Zegna, Cucinelli, maar ook Jil Sander, Miyake of Lanvin. Voor Markus Brüning is het echter duidelijk dat "het belang van gelegenheidsmode op dit moment zwaar overschat wordt". Het is waar dat er tegenwoordig gelegenheden en evenementen zijn waar "mannen zich weer formeler kunnen presenteren", en daarvoor "wordt een verfijnde stijl nagestreefd". De vaak genoemde 'gelegenheidstrend' heeft echter vooral betrekking op jongere mensen die hun huwelijk twee jaar hebben uitgesteld wegens de Corona en nu het feest willen inhalen."

Facade Stackmann. Beeld: Stackmann

Wat echter wel merkbaar is op het topniveau, "is een toegenomen verlangen naar pakken en jasjes". En wat is in het huidige seizoen belangrijk voor het klassieke pak voor werk en zaken? "Je moet het anders combineren," zegt Markus Brüning, want "een overhemd, stropdas en leren schoenen bij een pak - dat is niet meer van deze tijd. Hij noemt verschillende opties voor hoe dergelijke nieuwe interpretaties van 'de kantoorlook' eruit kunnen zien. Als alternatief voor het conventionele shirt "doet een geraffineerd merinoshirt het bijvoorbeeld heel goed". De pochette is een vervanger voor de das. En sneakers nemen de plaats in van leren schoenen, want "natuurlijk draag je ook goed verzorgde sneakers bij een pak". Geldt dat ook voor beroepen als advocaat of bankier? Absoluut, want als de bankier "te maken heeft met cliënten zoals jonge erfgenamen, moet hij natuurlijk zelf ook een moderne uitstraling hebben". Het vest als vervanging van een jasje is ook weer in de mode, evenals het leren jasje als alternatief voor de blazer.

Materialen kunnen echter ook doorslaggevende impulsen zijn voor verdere ontwikkelingen van het klassieke pak en een modern uiterlijk van de drager ervan. "We hebben momenteel een high-tech pak van Tombolini, gemaakt van een zeer licht, zacht materiaal - het sleutelwoord is "zero gravity" - dat buitengewoon goed loopt," zegt Brüning. Hij heeft al twee keer opnieuw besteld. "Zo'n run heb ik de laatste twee jaar niet meegemaakt". Het bijzondere eraan: "Het jasje, bij voorkeur donkerblauw of zwart, is zo licht als een overhemd, en daaronder draag je gewoon een wit T-shirt - klaar is een nette look in een intelligent formeel jasje".

Twee verschillende broekmodellen, een nauwsluitende blazer en een bijpassend vest met capuchon maken individuele combinaties mogelijk, die zijn afgestemd op verschillende gelegenheden, "die superpraktisch zijn en er geweldig uitzien, of je ze nu op het werk of op vakantie draagt," volgens Brüning. Doorslaggevend is hier de in de eerste plaats nonchalante, maar toch eersteklas look in combinatie met de bijzondere tactiele ervaring die het superzachte materiaal biedt. "In deze pakken heb je een heel modern lichaamsgevoel," zegt Brüning. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om "de huid te verwennen met aangename stoffen", ook omdat "aanraken veel minder is geworden en omhelzen niet meer gebruikelijk is". Speciale kenmerken en innovaties zoals de Tombolini pakken wil hij zijn klanten ook in het volgende lente/zomerseizoen aanbieden, in een ontspannen silhouet aan de bovenkant, waarbij de broek slank blijft. "Je moet scoren met compleet nieuwe dingen," is Brüning overtuigd, "het materiaal is ongelooflijk belangrijk: zodra iets goed voelt, is het al verkocht."

Thomas Bode, Stackmann, Buxtehude

Bij Stackmann in Buxtehude, een van de grootste modehuizen van Duitsland met 15.000 vierkante meter dames-, heren- en kindermode, sportartikelen en kleding, ligt het lot van het klassieke pak in de ervaren handen van Thomas Bode, hoofd van de menswear-afdeling en hoofd van het samenwerkingsmanagement van het bedrijf.

"Alles wijst op een grote vraag, vooral voor feestelijke gelegenheden," zegt Bode als hem gevraagd wordt naar de huidige prestaties van het pak. Het gelegenheidspak wordt voornamelijk in het donkerblauw of natuurtinten gekocht in het huis dat buiten Hamburg ligt. Het silhouet is smal, persoonlijke accenten zie je in de vorm van details, zoals een strik of bretels, "bij voorkeur met fantasievolle patronen". Zijn er ook nieuwe ontwerpen te zien? Ze komen in de vorm van blazers met dubbele knopen in plaats van twee knopen en hier en daar plooien, "maar dat is maar een heel klein deel," zegt Bode. De klanten van Stackmann, waaronder veel bankbedienden en vertegenwoordigers, geven vooral de voorkeur aan een casual, slim business suit in plaats van een pak: bij voorkeur met een lichte ruit en een functioneel jasje, plus een donkerblauwe tricot broek en sneakers. "Je definieert jezelf niet door je jasje, maar door je sneakers," zegt de expert op het gebied van mannenmode. "Witte sneakers zijn momenteel onmisbaar." De klassieke klant draagt echter nog steeds leren schoenen. Als een pak wordt gedragen, dan "in donkerblauw, met een knap wit overhemd en natuurlijk sneakers".

Is de das zo dood als een pier? "Hij trilt nog," lacht Thomas Bode. Dus je kunt het nieuw leven inblazen? "Dat kan zeker: met levendige patronen en frisse kleuren." Trouwens, zo voegt hij eraan toe, de das wordt ook gekocht in de feestelijke sector. De prijzen zijn iets verhoogd, "maar dat is voor onze klanten op dit moment geen enkel probleem". Voor lente/zomer '23 richt Thomas Bode zich met name op een hogere feel-good factor. "De jas moet nog comfortabeler worden en ook een bepaalde functie hebben door lichte, technische kwaliteiten".

Volgend jaar zal gelegenheidskleding voor mannen bij Stackmann "aanzienlijk kleurrijker" zijn. Hij zet de rem op de klassieke zwart-wit styling en geeft voorrang aan salie, rood en natuurlijke tinten. Dergelijke nieuwe impulsen zullen waarschijnlijk op vruchtbare bodem vallen, want ook in Buxtehude zal de vraag volgend voorjaar vrij groot zijn; er is hier immers ook sprake van een echte achterstand wat bruiloften en dergelijke betreft. "De mensen kunnen de festiviteiten niet bijbenen," merkt Thomas Bode op, "de restaurants in de omgeving zijn allemaal volgeboekt, en zo zal het in 2023 waarschijnlijk ook verdergaan.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.